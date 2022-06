Đà Nẵng: Bắt 1 kg ma túy, lòi vụ ‘nữ quái‘ sinh con lúc chưa 16 tuổi

Chiều 7.6, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 2 nữ bị cáo buôn 1 kg ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hậu (25 tuổi, ngụ tổ 66 P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, Võ Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ tổ 57 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 11.10.2020, Hậu rủ Ánh và Phạm Minh Tiến (chồng Ánh, 29 tuổi, ngụ tổ 5 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đi mua ma túy nhưng Tiến từ chối.

Khuya cùng ngày, Hậu, Ánh đón xe khách đi TP.Vinh rồi chuyển qua GrabCar đi H.Quế Phong (Nghệ An).

Hai người đến nhà người quen của Vi Văn Hợi (39 tuổi, ngụ H.Quế Phong) chờ đến tối 12.10.2020 thì Hợi mang đến 1 kg hàng khay Ketamine và bỏ vào túi của Ánh.

Hậu đưa cho Hợi 30 triệu đồng và chuyển khoản 20 triệu đồng, xong cả hai lấy xe máy của Hợi đi theo một thanh niên. Trên đường ra trung tâm H.Quế Phong để đón xe khách thì gặp chốt CSGT, nên cả hai quay lại một nhà nghỉ.





Rạng sáng 13.10.2020, Hậu, Ánh đặt GrabCar xuống QL1A để đón xe khách ở H.Diễn Châu (Nghệ An). Tối 13.10.2020, cả hai về đến đường tránh Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì bị Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng, Đồn biên phòng Hải Vân bắt giữ cùng 1 kg ma túy (Thanh Niên đã thông tin).

Theo điều tra, số ma túy trên trị giá 250 triệu đồng.

Theo điều tra, Hậu không thành khẩn, chỉ nhận mua ma túy về sử dụng chứ không bán; Ánh nhận tội, nhưng không xác nhận là đồng phạm với Hậu.

Trong vụ án, Hợi đã bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố tội mua bán trái phép ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời, chuyển Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an thụ lý.

Còn Tiến từ chối đi mua ma túy với vợ và Hậu, nhưng sau đó vẫn bị Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bắt trong vụ án mua bán trái phép ma túy khác.

Ngoài ra, sau khi bắt Hậu buôn ma túy, cơ quan điều tra phát hiện năm 2013, khi Hậu chưa đầy 16 tuổi đã quan hệ tình dục với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, lúc này 19 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dẫn đến có con, hiện nay con 9 tuổi. Do đó, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an Q.Liên Chiểu điều tra Tuấn về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.