Đà Nẵng: Bắt giam kẻ vũ phu đánh vợ dã man vì ghen tuông

Sáng 29.4, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người chồng đánh vợ dã man. Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Tân (53 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khuya ngày 4.4, Tân nhậu say và về nhà gây sự với vợ là chị C.Đ.B.P (32 tuổi). Cả 2 vốn mâu thuẫn từ trước, trong lúc cãi nhau, Tân lấy ghế ném vào người chị P., dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu và tay, đấm đá liên tục vào người vợ khiến chị này gãy tay, đa chấn thương.

Tân bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh vợ dã man NGUYỄN TÚ

Kết quả giám định chị P. thương tích 12%. Sau khi điều trị, chị P. tung clip trích xuất từ camera trong nhà lên mạng xã hội để kêu cứu và trình báo Công an Q.Liên Chiểu về người chồng vũ phu.

Chị P. có một người con sinh năm 16 tuổi, Tân cũng có một con trai riêng. Năm 2013, chị P. và Tân yêu nhau, chung sống như vợ chồng như không đăng ký kết hôn, cả hai có 2 con gái đến nay đã 9 và 5 tuổi.

Năm 2021, do sửa nhà lại gặp dịch Covid-19 nên công việc cả hai vợ chồng không ổn định, dẫn đến túng quẫn. Chị P. bán thịt heo ngoài chợ, tiền bạc chỉ lo được việc ăn học của con, không thể trả nợ nên nói Tân trả thay.

Vợ chồng Tân liên tục bị chủ nợ truy đòi nên Tân bực mình, đổ lỗi cho vợ. Đêm 4.4, Tân nhậu về thì bị chủ nợ gọi điện chửi rủa nên Tân điên tiết, trút giận lên chị P.

Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi đánh vợ, do nghi ngờ vợ phản bội, Tân ghen tuông cộng thêm nguyên nhân ở trên nên thiếu kiềm chế. Sau khi đánh vợ dã man, Tân dẫn các con đến xin vợ tha thứ.