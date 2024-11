Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ nhí chặn đường học sinh, cưỡng đoạt điện thoại

Ngày 13.11, Công an P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) bàn giao 4 nghi phạm cưỡng đoạt tài sản của học sinh, cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

4 nghi phạm gồm: N.C.B (ngụ tổ 24, P.Thanh Khê Đông), P.N.L (cùng 14 tuổi, ngụ tổ 19, P.Hòa Khê), N.M.B.H (15 tuổi, ngụ đường Vũ Quỳnh, P.Thanh Khê Tây), T.T.T.T (nữ, 16 tuổi ngụ đường Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê).

Trước đó, tối 7.11, em V.Đ.T.P (13 tuổi, ngụ P.Xuân Hà) cùng mẹ đến Công an phường trình báo về việc trưa cùng ngày, em P. và 2 bạn cùng lớp là H.G.K và N.T.D.K (cùng 13 tuổi, cùng ngụ P.Xuân Hà) đi học đến trước kiệt 622 Trần Cao Vân (P.Xuân Hà) thì bị 3 thiếu niên đi xe máy (không rõ loại xe và biển kiểm soát) chặn đường, đe dọa.

Nhóm của P. sợ hãi nên không dám phản ứng, nhóm côn đồ lục soát ba lô của các em, lấy 1 điện thoại di động của P. rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an P.Xuân Hà phân công cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh, trích xuất các camera và xác định được nghi phạm là N.C.B nên phối hợp Công an P.Thanh Khê Đông đưa B. về trụ sở công an làm rõ.

Qua đấu tranh, khai thác, B. khai ra 2 đồng bọn là P.N.L và N.M.B.H, còn điện thoại nhóm này giao cho T.T.T.T tiêu thụ.

Đáng chú ý, ngoài B. bị bắt, 3 nghi phạm khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, qua truy xét, Công an P.Xuân Hà phát hiện nhóm đang trốn tại P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nên bắt giữ.

Được biết cả 4 nghi phạm trên đều là thiếu niên hư, nghiện cờ bạc qua mạng, bỏ nhà đi bụi đời, đã nhiều lần vi phạm pháp luật với những hành vi trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Theo khai nhận, sau khi cưỡng đoạt điện thoại của em P., cả nhóm lên mạng xã hội nhờ T. bán. Sau đó, L. chở B. và T. đến đường Lê Thị Hồng Gấm (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bán điện thoại, chia cho B. 300.000 đồng, còn lại T. và L. chia nhau ăn uống và trả tiền nhà nghỉ.

Công an P.Xuân Hà đã thu hồi điện thoại di động và chuyển nghi phạm cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý.