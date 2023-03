Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng tịch thu hơn 31 tấn đường nhập lậu

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 16.12.2022 tại đường Nguyễn Phục, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Đoàn 2 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) kiểm tra các xe ô tô đang bốc dỡ hàng hóa.



Các phương tiện này gồm: ô tô tải BS 74C - 042.12, do ông Nguyễn Công Hưởng (39 tuổi, ngụ khu phố 1, P.3, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) điều khiển, đang bốc hàng hóa qua xe tải BS 63H - 010.49, do ông Nguyễn Ngọc Hưởng (38 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hữu An) và ông Lê Minh Tân (46 tuổi, ngụ ấp Nhất, xã Hòa Hưng, cùng H.Cái Bè, Tiền Giang) cùng điều khiển.

Lực lượng biên phòng của TP.Đà Nẵng kiểm tra một lô hàng nhập lậu NGUYỄN TÚ

Xe đầu kéo BS 43C - 183.54, kéo theo rơ moóc 43R - 008.29, do Lê Văn Cảnh (41 tuổi, ngụ thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, đang bốc hàng sang xe ô tô tải BS 63H - 010.49, do ông Nguyễn Ngọc Hưởng điều khiển và bốc hàng sang xe BS 66C - 043.57, do Trương Quang Linh (59 tuổi) và Trần Hữu Hùng (43 tuổi, cùng ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) cùng điều khiển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã làm rõ chủ lô hàng là Lê Thị Như Ý (ngụ TP.Đà Nẵng). Qua nhiều lần làm việc, chủ lô hàng cung cấp các hồ sơ, tài liệu nhưng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ của số đường này.

Do đó, lực lượng biên phòng xử phạt bà Ý 90 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu 31,2 tấn đường.