Đà Nẵng: Bổ nhiệm Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo phòng đối với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, thượng tá Lê Cao Tâm, Phó trưởng Công an Q.Hải Châu (44 tuổi, quê quán TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) giữ chức vụ Trưởng phòng, trung tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (53 tuổi, quê quán TX.Điện Bàn) giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng đó, sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự của phòng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.





Dịp này, Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Đỗ Hùng Cường, Phó trưởng Phòng Tham mưu (51 tuổi, quê quán H.Tuy Phước, Bình Định) giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra, trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (45 tuổi, quê quán Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.Sơn Trà.

Đối với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Giám đốc Công an thành phố Vũ Xuân Viên yêu cầu, ngay khi chính thức hoạt động cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác đấu tranh tội phạm trên không gian mạng và nâng cao nhận thức người dân về các hành vi phạm tội để cảnh giác.