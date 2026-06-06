Đà Nẵng: Cháy lớn tại một trụ sở, 5 phòng làm việc bị thiêu rụi

Tối nay 6.6, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trụ sở Đảng ủy xã vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản, hồ sơ và trang thiết bị bên trong bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày (6.6), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà kho của trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức. Do bên trong chứa nhiều bàn ghế, vật dụng và thiết bị dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực tầng 2 của tòa nhà.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ đã khẩn trương huy động phương tiện chữa cháy, di chuyển tài sản và triển khai các biện pháp ngăn chặn ngọn lửa lan sang những khu vực lân cận. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, cột khói đen bốc cao khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Đức, đến khoảng 18 giờ 15 phút ngày 6.6, lực lượng tại chỗ cơ bản khống chế được đám cháy, không để ngọn lửa lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Đến gần 19 giờ cùng ngày (6.6), đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức chiều 6.6 đã thiêu rụi nhiều tài sản trong 5 phòng làm việc ẢNH: Đ.X

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều tài sản bên trong trụ sở. Khu vực tầng 2 bị ám khói đen, nhiều phòng làm việc cháy trơ khung, bàn ghế, máy móc và các vật dụng phục vụ công tác bị thiêu rụi.

"Ngọn lửa cháy lan dữ dội đã thiêu rụi nhiều tài sản tại 5 phòng làm việc. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy", lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Đức thông tin.

Xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) được thành lập sau khi sáp nhập các xã Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ). Trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức bị cháy vào chiều 6.6 đóng tại xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ).