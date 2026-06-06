Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Cháy lớn tại một trụ sở, 5 phòng làm việc bị thiêu rụi

Huy Đạt - Mạnh Cường
06/06/2026 20:36 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) khiến 5 phòng làm việc cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khống chế đám cháy.

Tối nay 6.6, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trụ sở Đảng ủy xã vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản, hồ sơ và trang thiết bị bên trong bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày (6.6), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà kho của trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức. Do bên trong chứa nhiều bàn ghế, vật dụng và thiết bị dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực tầng 2 của tòa nhà.

Đà Nẵng: Cháy lớn tại một trụ sở, 5 phòng làm việc bị thiêu rụi- Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ đã khẩn trương huy động phương tiện chữa cháy, di chuyển tài sản và triển khai các biện pháp ngăn chặn ngọn lửa lan sang những khu vực lân cận. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, cột khói đen bốc cao khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Đức, đến khoảng 18 giờ 15 phút ngày 6.6, lực lượng tại chỗ cơ bản khống chế được đám cháy, không để ngọn lửa lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Đến gần 19 giờ cùng ngày (6.6), đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đà Nẵng: Cháy lớn tại một trụ sở, 5 phòng làm việc bị thiêu rụi- Ảnh 2.

Vụ cháy tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức chiều 6.6 đã thiêu rụi nhiều tài sản trong 5 phòng làm việc

ẢNH: Đ.X

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều tài sản bên trong trụ sở. Khu vực tầng 2 bị ám khói đen, nhiều phòng làm việc cháy trơ khung, bàn ghế, máy móc và các vật dụng phục vụ công tác bị thiêu rụi.

"Ngọn lửa cháy lan dữ dội đã thiêu rụi nhiều tài sản tại 5 phòng làm việc. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy", lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Đức thông tin.

Xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) được thành lập sau khi sáp nhập các xã Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ). Trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức bị cháy vào chiều 6.6 đóng tại xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ).

Tin liên quan

Cháy trụ sở UBND xã, nhiều hồ sơ bị thiêu rụi

Cháy trụ sở UBND xã, nhiều hồ sơ bị thiêu rụi

(TNO) Ngày 17.10, Công an H.Ea Súp (Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy tại trụ sở UBND xã Ea Lê.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng xã thượng đức đảng ủy xã thượng đức cháy trụ sở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận