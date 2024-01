Đà Nẵng: Chở 3 còn đạp xe lực lượng 911 khi bị truy đuổi

Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 10.1, tổ công tác số 5 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực Q.Hải Châu. Khi đến ngã tư Ông Ích Khiêm - Hải Phòng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), tổ công tác phát hiện Phạm Nguyên Khang (18 tuổi, ngụ P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai, hiện tạm trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43G1 - 430.46 vi phạm giao thông. Lúc này, Khang chở Ngô Quang Vỹ (ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Bùi Ðức Chánh (cùng 18 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng).

3 nam thanh niên bị khống chế tại hiện trường NGUYỄN TÚ

Lực lượng 911 ra hiệu lệnh nhưng cả 3 thanh niên không dừng xe và tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi nhưng nhóm thanh niên liên tục dùng chân đạp vào xe công vụ của tổ công tác, gây nguy hiểm trong quá trình truy đuổi.

Khi đến cuối đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), Khang điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng truy đuổi khiến trung sĩ Hồ Khổng Hoài Nhân thuộc tổ công tác 911 bị thương, xe công vụ bị hư hỏng.

Tổ công tác số 5 lực lượng 911 đã tạm giữ 3 thanh niên, sau đó bàn giao Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 7.1, tổ công tác Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng do thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng cùng 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL14B. Phát hiện Trần Đình Duy (25 tuổi, ngụ tổ 8, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) điều khiển xe máy BS 43G1 - 427.72 chở theo 1 bó kim loại dài trên đường Trường Sơn, vi phạm an toàn giao thông, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng thăm thiếu tá Lên NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, Duy tăng tốc bỏ chạy, tông vào người thiếu tá Lên và kéo lê trên mặt đường khoảng 4 m mới đẩy ra.

Hậu quả, thiếu tá Lên bị kéo ngã ra đường, bị thương tích nặng, được tổ công tác đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn động não, xây xát nhiều vị trí trên cơ thể, gãy đốt ngón tay.

Trần Đình Duy tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Duy.

Hiện Duy đang bị Công an Q.Cẩm Lệ tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.