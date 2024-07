Đà Nẵng: Chuyến bay hoãn 2 giờ vì khách dọa 'có lựu đạn'

Chiều 22.7, Trung tâm An ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã bàn giao hành khách N.T.P (ngụ TP.HCM) cho Cảng vụ hàng không miền Trung để xử lý hành vi tung tin "có lựu đạn" trên máy bay.

Trước đó, lúc 15 giờ 15 phút chiều qua 21.7, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hành khách N.T.P (ngồi ở số ghế 28E chuyến bay VN131) tung tin "có lựu đạn trong vali". Lúc này, chuyến bay chỉ còn khoảng 10 phút nữa là cất cánh từ TP.Đà Nẵng đi TP.HCM.

Khách dọa ‘có lựu đạn’, chuyến bay ở Đà Nẵng hoãn 2 giờ

Ngay sau đó, tiếp viên thông báo với cơ trưởng máy bay và thực hiện theo quy trình an ninh. Cơ trưởng tạm dừng chuyến bay, quyết định đưa gia đình 4 người của hành khách N.T.P rời khỏi máy bay và đề nghị Trung tâm An ninh hàng không hỗ trợ.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra soi chiếu hành lý xách tay NGUYỄN TÚ

Trung tâm An ninh hàng không đã áp dụng biện pháp tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay VN131 để đảm bảo an toàn.

Trong đó, lực lượng an ninh cũng lục soát tàu bay và lục soát hành lý xách tay của nhóm 4 người trong gia đình hành khách tung tin có lựu đạn.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng kiểm tra máy bay, hàng hóa, người và hành lý hoàn thành, không phát hiện lựu đạn. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, chuyến bay được tiếp tục, riêng ông N.T.P bị Trung tâm An ninh hàng không bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Trung thụ lý.

Hiện Cảng vụ hàng không miền Trung đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với hành khách này.