Đà Nẵng: Công an dẫn đường, giám sát người đi xe máy về quê ra sao?

Sáng 4.10, lực lượng Công an dẫn đường ở TP.Đà Nẵng tiếp tục đưa đoàn người về quê tự phát với số lượng lên đến hàng nghìn người khiến khu vực đỉnh đèo Hải Vân ở phía nam thuộc địa phận Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khá đông đúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.Đà Nẵng, cho biết qua thông tin tiếp nhận từ Công an các tỉnh lân cận, trong ngày hôm qua 3.10 đến sáng nay 4.10, ước tính có tổng cộng gần 1.300 người di chuyển bằng xe máy từ phía các tỉnh Tây nguyên đi qua địa phận Quảng Nam và Đà Nẵng về quê.

Số lượng này tiếp tục tăng vì lượng người liên tục di chuyển từ phía nam về quê.

Dẫn đường, giám sát và tiếp tế

Theo trung tá Nguyễn Thanh Tú, trong tuần trước Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp các địa phương giáp ranh như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế để bàn giao, tiếp nhận dẫn đường, giám sát đối với người dân chạy xe máy về quê khi đi ngang qua các địa phương.

Cụ thể, Công an TP.Đà Nẵng bố trí lực lượng CSGT phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, dẫn đường đối với các nhóm người về quê bằng xe máy theo hướng đường Hồ Chí Minh vào Quốc lộ 14B (địa phận xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Tiếp đó, lực lượng công an sẽ dẫn đường, giám sát người dân đến đỉnh đèo Hải Vân và bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp tục hướng dẫn.





“Việc bố trí lực lượng dẫn đường, giám sát các đoàn người đi xe máy về quê nhằm đảm bảo người dân không đi lạc đường, hoặc đi vào trung tâm TP.Đà Nẵng dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, việc dẫn đường đưa các phương tiện lên đèo Hải Vân nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn người về quê”, trung tá Tú nói.

Dòng người về quê bằng xe máy nối đuôi nhau khiến lượng phương tiện ngang qua TP.Đà Nẵng càng tăng cao. Trong số những người điều khiển xe máy ngang qua TP.Đà Nẵng, có những người có nguyện vọng xin vào TP.Đà Nẵng cũng được đáp ứng.

“Người dân từ các tỉnh, thành đủ điều kiện vào TP.Đà Nẵng thì đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn đi thẳng đến khu cách ly tập trung theo quy định”, trung tá Tú nói.

Tại đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), các nhóm thiện nguyện, tình nguyện viên, sinh viên... vẫn túc trực để tiếp tế thức ăn, nước uống cho đoàn người về quê. Người về quê cũng được đổ xăng, sửa xe, thay nhớt miễn phí.