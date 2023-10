Đà Nẵng: Cứu 2 học sinh bị đuối nước ở hồ nghĩa trang liệt sĩ

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20.10, lực lượng Công an xã Hòa Tiến đang trực tại trụ sở công an xã thì nghe tin báo về việc 2 học sinh ra nghĩa trang liệt sĩ gần trụ sở công an xã chơi, bị trượt chân ngã xuống hồ nước và đuối nước.



Lúc này, đại úy Đặng Quang Cảnh và trung úy Nguyễn Thanh Tâm (cán bộ chiến sĩ Đội CSGT - trật tự Công an H.Hòa Vang) đang làm nhiệm vụ tại Công an xã Hòa Tiến, lập tức đến hiện trường.

Nữ sinh được cứu vớt lên bờ NGUYỄN TÚ

Phát hiện 2 học sinh bị đuối nước, vùng vẫy và chìm dần dưới hồ sâu, 2 cán bộ chiến sĩ đã nhảy xuống hồ, kịp thời cứu vớt 2 học sinh lên bờ.

2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ, được sơ cứu tại chỗ, rồi được đưa về Trạm y tế xã Hòa Tiến gần đó để cấp cứu. Hiện sức khỏe 2 học sinh đã ổn định.

Đại úy Đặng Quang Cảnh chia sẻ, vào thời điểm trên, đại úy Cảnh và trung úy Tâm đang lập biên bản vi phạm hành chính, làm việc với người vi phạm trật tự an toàn giao thông tại trụ sở Công an xã Hòa Tiến thì hay tin có 2 học sinh đuối nước.

Khi 2 cán bộ chiến sĩ lao xuống nước, cả 2 học sinh đã chìm hẳn. Khi được vớt lên, học sinh nam còn tỉnh táo, riêng học sinh nữ đã hôn mê, cả hai chiến sĩ đã thực hiện sơ cứu, nhờ vậy nữ sinh đã hồi tỉnh.

Ngày 21.10, Công an H.Hòa Vang thưởng nóng đại úy Đặng Quang Cảnh và trung úy Nguyễn Thanh Tâm về hành động dũng cảm cứu người.