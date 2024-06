Đà Nẵng: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng 10 tỉ đồng

Ngày 29.6, Công an Q.Thanh Khê tạm giữ hình sự 6 nghi phạm gồm: Dương Thỏa (45 tuổi), Hà Văn Thảo, Hoàng Thanh Lực (cùng 46 tuổi, cùng ở Q.Thanh Khê), Hoàng Khánh (48 tuổi, ở Q.Ngũ Hành Sơn), Bùi Văn Tuấn (52 tuổi, ở Q.Hải Châu), Nguyễn Văn Pháp (41 tuổi, ở Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá.



Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng công an Q.Thanh Khê cho biết, dự báo tình hình tội phạm đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá sẽ lợi dụng Euro 2024 để hoạt động, Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc các hoạt động của các nghi can.

Từ trái qua: Khánh, Tuấn và Thỏa NGUYỄN TÚ

Ngày 10.6, Đội Cảnh sát hình sự được Công an quận cho lập chuyên án trinh sát mang bí số VA0624T để tập trung các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó củng cố chứng cứ về vai trò của các nghi phạm.

Trong đó, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Dương Thỏa. Mạng lưới hoạt động phức tạp, trải rộng nhiều địa bàn quận, huyện với hàng chục người giúp sức.

Thỏa giao nhiệm vụ cho Hoàng Khánh liên hệ với Hiền (chưa rõ lai lịch) để lấy 1 tài khoản cá độ bóng đá của nhà cái với hạn mức 15.000 điểm, mức quy đổi 1 điểm tương đương 14.000 đồng. Thỏa phân chia tài khoản này cho các nhà con như Thảo, Lực, Pháp với mức quy đổi 20.000 đồng/điểm.

Từ trái qua: Pháp, Thảo, Lực NGUYỄN TÚ

Sau đó, Khánh tiếp tục lấy từ Hiền 1 tài khoản cá độ bóng đá khác với hạn mức 40.000 điểm. Đối với tài khoản này, Khánh chia làm 4 tài khoản cấp dưới.



Khánh tiếp tục lấy từ Bùi Văn Tuấn 2 tài khoản cá độ để giao cho Đức sử dụng với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 20.000 đồng/điểm.

Trong ngày 27.6, các tổ công tác đồng loạt bắt giữ 6 nghi phạm mấu chốt của nhóm tổ chức đánh bạc nêu trên.

Các chứng cứ, hồ sơ có đến khoảng 1.000 trang tài liệu, ước tính số tiền cá độ bóng đá chỉ trong 1 tháng qua khoảng 10 tỉ đồng. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ tang vật gồm 3.900 USD, 94 triệu đồng và 5 điện thoại di động.