Đà Nẵng: Đánh sập mạng lưới cá độ bóng đá quy mô 200 tỉ đồng

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá quy mô lớn.



Trước đó, lúc 6 giờ hôm qua 21.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, ở P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi, ở P.Thọ Quang) và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi, ở P.Mân Thái, cùng Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi cá độ bóng đá.

Từ trái qua: Nguyễn Tấn Công, Nguyễn Thanh Xuân và Đặng Ngọc Hiếu NGUYỄN TÚ

Đây là kết quả của quá trình xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện để đấu tranh, thu thập các bằng chứng đối với đường dây cờ bạc qua mạng với hình thức cá độ bóng đá.

Quá trình khám xét nơi ở của nhóm này, cơ quan công an tạm giữ khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá. Trong đó, chỉ trong hơn 1 tháng từ ngày 16.4 - 20.5, số tiền cá độ mà nhóm này thực hiện là hơn 1,8 triệu USD (hơn 40 tỉ đồng).

Trong đó, Nguyễn Tấn Công là chủ mưu, Nguyễn Thanh Xuân là đồng phạm giúp sức đắc lực cho Công, còn Hiếu là đàn em của Xuân.

Theo khai nhận ban đầu, từ tháng 1.2024 đến nay, Công liên hệ qua mạng xã hội Telegram, liên hệ với một nhà cái để mở một tài khoản cá độ bóng đá hạn mức 500.000 USD.

Công chia nhỏ tài khoản này thành nhiều cấp để giao cho Xuân và Hiếu tiếp tục xây dựng mạng cấp dưới.

Trong đó, 1 USD trong tài khoản cá độ này được "quy đổi" 7.000 đồng, sau đó Công có thể nâng giá USD lên theo từng cấp độ mà Công phân chia cho cấp dưới. Cấp càng thấp thì mệnh giá USD càng cao, có thể lên đến 25.000 đồng/USD.

Mạng lưới cá độ này nhận cược từ các người chơi đặt cược theo các giải đấu bóng đá nước ngoài, từ đầu năm đến nay đã cá độ khoảng 200 tỉ đồng. Công và đồng bọn phân công, tổ chức hoạt động chặt chẽ, điều hành đường dây bằng các phương tiện công nghệ cao.

Hiện 3 nghi phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đồng bọn liên quan và củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.