Đà Nẵng: Đề cao cảnh giác tình trạng trộm cắp thiết bị điện

Ngay sau khi phát hiện các vụ mất trộm cáp và thiết bị điện, các đơn vị trực thuộc PC Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo gửi đến UBND tại địa bàn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và cơ quan công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý nhằm bảo vệ tài sản nhà nước, đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống lưới điện do PC Đà Nẵng quản lý, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. PC Đà Nẵng cũng đã làm việc với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn liên quan đến vụ việc trộm cắp cáp điện hạ áp tại khu vực Hòa Quý - Đồng Nò.

Thực tế, đã có nhiều trường hợp trộm cắp bị phóng điện gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đáng báo động, hiện nay, việc trộm cắp thiết bị điện không chỉ xảy ra tại TP.Đà Nẵng mà ở nhiều tỉnh, thành khác như Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, Phú Yên, TP.HCM, Tiền Giang, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định… cũng liên tiếp phát hiện các vụ việc tương tự.



Cáp điện trên trụ bị cắt lưng chừng

Được biết, tại khoản 1, Điều 4 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26.2.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện: "Nghiêm cấm trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ".

Còn theo khoản 34 Điều 1 của Luật số 12/2017/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, nếu hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị trên lưới điện gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; giá trị tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; giá trị tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; giá trị tài sản từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm…

Để ngăn chặn các hành vi trộm cắp, phá hoại thiết bị trên lưới điện, PC Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an các quận, huyện trên địa bàn nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, rất cần sự chung tay góp sức của nhân dân trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác phòng ngừa tội phạm.