Đà Nẵng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa' chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai

Sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị

"Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai" được phát động đồng loạt trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng từ ngày 1.9 - 30.11. Đây được xem là đợt cao điểm quan trọng nhằm chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, tạo nền tảng vững chắc cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư.

P.Bàn Thạch đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cốt lõi của chiến dịch là xây dựng hệ thống dữ liệu "đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung", phản ánh chính xác hiện trạng sử dụng đất và thông tin chủ sử dụng, đồng thời đảm bảo khả năng khai thác, vận hành hiệu quả trên môi trường số.

Để đạt mục tiêu này, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện, xã, phường cùng lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp, rà soát, thu thập đầy đủ thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân tại những địa phương chưa có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

Mỗi địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng cho công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Nguồn kinh phí triển khai chiến dịch được huy động từ ngân sách nhà nước, kết hợp với các chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cùng với nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tại các cấp cơ sở, không khí triển khai chiến dịch đang diễn ra hết sức khẩn trương và quyết liệt.

P.Bàn Thạch đã chính thức phát động "Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai P.Bàn Thạch" với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Ngay sau lễ phát động, phường đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác 515 và 25 tổ giúp việc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng công an phường, cán bộ địa chính, cùng đội ngũ đoàn thể, tổ dân phố.

Mỗi tổ được phân công phụ trách từng khu vực, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa", đảm bảo từng mảnh đất, từng hộ dân đều được cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ.

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND P.Bàn Thạch, cho biết thực hiện chỉ đạo quyết liệt của TP.Đà Nẵng, phường đã phát động chiến dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phương châm cốt lõi của P.Bàn Thạch là 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa', đảm bảo mỗi thông tin về đất đai đều được chuẩn hóa theo tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'. Đây không chỉ là việc làm sạch dữ liệu mà còn là bước nền quan trọng cho công tác chuyển đổi số của địa phương, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, rút ngắn tối đa thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Theo ông Tuấn, để đảm bảo tiến độ, phường đã huy động cán bộ làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả cuối tuần. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, nên toàn bộ lực lượng đều nỗ lực hết sức, quyết tâm hoàn thành đúng thời hạn đề ra", ông Tuấn nói.

Hướng tới nền quản trị minh bạch, hiện địa

Đến thời điểm hiện tại, toàn TP.Đà Nẵng có khoảng 25 xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác 515. Công tác chuẩn hóa dữ liệu đang được triển khai đồng bộ, bài bản. Đặc biệt, TP.Đà Nẵng đã hoàn thành việc xây dựng mã định danh cho 1,2 triệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu (đạt tỷ lệ 100%).

TP.Đà Nẵng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa" chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi trích xuất dữ liệu, các đơn vị đã phối hợp với công an để xác thực, phân loại, đảm bảo tính thống nhất giữa dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư.

Thành phố cũng đã xây dựng phần mềm chuyên dụng, hướng dẫn các địa phương cập nhật thông tin thu thập từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân, phục vụ việc chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết chiến dịch 90 ngày được thành phố triển khai quyết liệt, khoa học, hiệu quả, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở. Thành phố quán triệt nguyên tắc 'rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm' trong từng khâu, từng nhiệm vụ".

Mục tiêu cao nhất của chiến dịch là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai TP.Đà Nẵng, bảo đảm tiêu chí "đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung", từ đó hình thành nền tảng cho Chính phủ điện tử và đô thị thông minh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố được minh bạch, hiệu quả.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chuẩn xác sẽ giúp các cơ quan nhà nước quản lý hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Đà Nẵng đặt mục tiêu cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố sẽ được kết nối, chia sẻ, đồng bộ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Qua đó, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội", ông Minh khẳng định.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, trong quá trình xây dựng và vận hành, thành phố yêu cầu cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng, tránh rò rỉ hoặc mất mát dữ liệu.



