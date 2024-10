Đà Nẵng: Địa phương nào thu ngân sách vượt dự toán cao nhất ?

Ngày 3.10, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đã vượt con số 1.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu năm 2024 chỉ trong 9 tháng.



Gia nhập 'CLB 1.000 tỉ đồng'

Đây là lần đầu tiên Q.Ngũ Hành Sơn gia nhập "CLB 1.000 tỉ đồng". Cụ thể, thu ngân sách nhà nước địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn lũy kế từ ngày 1.1 đến 30.9 là 1.016 tỉ đồng, đạt 138,7% dự toán và đạt 179,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu không kể tiền sử dụng đất là 733,1 tỉ đồng, đạt 127,5% dự toán và đạt 173,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương đạt mức thu ngân sách vượt 1.000 tỉ đồng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả năm chỉ trong 9 tháng.

Số thu tăng so với cùng kỳ năm trước do một số công ty có số nộp lớn so với cùng kỳ; đồng thời, giao dịch bất động sản có tín hiệu tích cực, số lượng hồ sơ chuyển nhượng trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Q.Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN ANH CƯỜNG

Cùng với đó, 4 phường trên địa bàn quận thu lũy kế đạt 16 - 30 tỉ đồng, vượt từ 115 - 123% so với năm trước.

Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước gần 19.470 tỉ đồng

Theo Cục Thuế TP.Đà Nẵng, mức thu ngân sách nhà nước của Q.Ngũ Hành Sơn đạt tỷ lệ vượt cao nhất trong khối địa phương tính đến hiện nay, với 138,7% dự toán.

Theo Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, số thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn hiện đạt và vượt dự toán giao là điều kiện thuận lợi để Chi cục Thuế triển khai tốt các công tác quản lý, giám sát việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền...

Đáng chú ý, Kho bạc Nhà nước TP.Đà Nẵng cho biết 9 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng đã đạt gần 19.470 tỉ đồng, đạt 100,76% so với dự toán, trong đó thu nội địa đạt 17.045 tỉ đồng (đạt 107,95% dự toán).

Theo Cục Thuế TP.Đà Nẵng, để đạt mức thu ngân sách như trên, ngay từ đầu năm, đơn vị đã hướng dẫn các đơn vị chuyên môn, địa phương hỗ trợ người nộp thuế, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ thuế năm 2023; cung cấp các chính sách thuế mới với nhiều hình thức đa dạng, kể cả qua mạng xã hội; ứng dụng CNTT, bố trí công chức trực tại cơ quan để hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại và tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế theo đúng quy định...

Cục Thuế TP.Đà Nẵng và các chi cục địa phương, UBND các quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về triển khai lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị ban hành thông báo nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn để thu nợ thuế. Đối với các đơn vị nợ thuế, cơ quan thuế còn mời làm việc để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

Đối với hoạt động xây dựng tư nhân, các chi cục thuế phối hợp địa phương rà soát giấy phép xây dựng tư nhân của các năm trước và khảo sát các công trình đang xây dựng để kịp thời thu thuế.