Đà Nẵng - Điểm hẹn quốc tế mới của giới chuyên gia toàn cầu

Những năm gần đây, thành phố bắt đầu xuất hiện thêm một nhịp chuyển động mới khi các chuyến công tác quốc tế trở nên thường xuyên hơn, cộng đồng lưu trú dài hạn hiện diện rõ nét hơn, cùng dòng dịch chuyển của công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo đang từng bước định hình diện mạo mới cho đô thị bên sông Hàn.

Hạ tầng chiến lược và "khẩu vị quốc tế" tạo lực hút mới cho Đà Nẵng

Đà Nẵng không còn được nhìn như một đô thị riêng lẻ, mà được đặt trong vai trò cửa ngõ quốc tế của toàn vùng miền Trung - Tây nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây. Điều này lý giải vì sao thành phố đang được đầu tư mạnh vào hạ tầng kết nối đa phương thức.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang tạo thêm lực đẩy cho Đà Nẵng trên hành trình trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Trung

Ở lĩnh vực hàng không, sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và giao thương quốc tế. Trong khi đó, cảng nước sâu Liên Chiểu đang được đầu tư để trở thành trung tâm logistics quốc tế mới của miền Trung.

Thành phố còn thúc đẩy hàng loạt mô hình kinh tế có tính quốc tế cao. Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VNIFC-DN), Khu công nghệ cao Đà Nẵng cùng hệ sinh thái bán dẫn, AI, đổi mới sáng tạo… đang dần tạo nên cấu trúc kinh tế mới cho thành phố.

Không nhiều thành phố tại Việt Nam có thể đồng thời tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn như Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim châu Á DANAFF, các sự kiện MICE, du lịch và thể thao quốc tế trong nhiều năm liên tiếp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lũy kế 6 tháng năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt gần 4,61 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 34,7 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 103% so với kế hoạch.

Mô hình đô thị biển cân bằng đang dần định hình diện mạo Đà Nẵng, kết nối hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian sống và trải nghiệm nghỉ dưỡng

Làn sóng chuyên gia quốc tế mở thêm dư địa cho bất động sản Đà Nẵng

Theo giới quan sát, mô hình "Work - Live - Resort" bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm tại Đà Nẵng. Mô hình này hướng đến nhu cầu sống linh hoạt của thế hệ cư dân toàn cầu, những người muốn có thể làm việc, gặp gỡ đối tác, nghỉ dưỡng và tận hưởng tiện ích trong cùng một hệ không gian. Đặc biệt, khu vực ven sông Hàn được xem là tâm điểm hưởng lợi từ xu hướng này.

Trong bối cảnh đó, M Riverside Danang là một trong những dự án theo đuổi mô hình Work - Live - Resort ngay tại lõi trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên đường 2.9, sở hữu ba mặt tiền đường 2.9 - Bình Hiên - Đào Tấn, đối diện công viên APEC và kề sông Hàn. Từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và các trục thương mại du lịch quan trọng của thành phố.

Tọa lạc bên sông Hàn, M Riverside Danang đón trọn lợi thế vị trí trung tâm và nhịp sống quốc tế đang ngày càng hiện rõ tại Đà Nẵng

M Riverside Danang với mức giá dự kiến từ 3,5 tỉ đồng là một lựa chọn tối ưu cho sản phẩm tích hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng hệ tiện ích, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một tài sản vừa để sinh sống, vừa khai thác lưu trú dài hạn trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng gia tăng sức hút với cộng đồng cư dân quốc tế. Hiện nay M Riverside Danang đang trong quá trình hoàn thiện phần hầm với sự tham gia của Central và Artelia (Tập đoàn tư vấn giám sát và quản lý dự án đến từ Pháp) - sự kết hợp này đảm bảo công trình theo chuẩn quốc tế, an toàn và sớm hoàn thành đúng tiến độ.

Trong chu kỳ phát triển mới của thành phố, khi Đà Nẵng dịch chuyển từ một điểm đến du lịch sang đô thị quốc tế để sống và làm việc, những dự án sở hữu vị trí trung tâm, kết nối quốc tế và mô hình sống tích hợp được kỳ vọng sẽ đón thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước.

Địa chỉ tham quan và trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang

Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678