Đà Nẵng: Điều động xe vòi rồng xuyên đêm chữa cháy ở kho phế liệu ven QL14B

Tối 3.12, kho phế liệu nằm ven đường QL14B (đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bốc cháy kinh hoàng, ngọn lửa nhanh chóng “nuốt chửng” nhà kho phế liệu với diện tích gần 1.000 m2 .

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày (3.12), hàng chục xe cứu hỏa được huy động từ các quận lân cận cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, không cho cháy lan sang nhà các hộ dân xung quanh.

Theo nhận định ban đầu tại hiện trường từ lãnh đạo Công an H.Hòa Vang, nhà kho phế liệu có rất nhiều vật dễ cháy nổ như bình ga, nhựa, giấy… nên đám cháy bùng phát nhanh chóng, diện tích đám cháy lên đến gần 1.000 m2. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp cận hiện trường đã nỗ lực di chuyển nhiều bình ga ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, phía sau nhà kho phế liệu này là Trường mầm non Hòa Khương nên lửa đã cháy lan, uy hiếp khu vực nhà bếp của trường học này. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chuyên dụng tiếp cận đám cháy từ phía sau khống chế tránh cháy lan sang trường mầm non.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 4.12, PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường, đám cháy tại nhà kho phế liệu đã được khống chế. Tuy nhiên, do nhà kho chứa nhiều vật dễ cháy nên lửa vẫn cháy âm ỉ, cột khói bốc cao. Lúc này lực lượng chức năng đã huy động xe múc tiếp cận hiện trường để cào múc đống đổ nát, sau đó phun nước dập tắt lửa.





Theo người dân sống gần nhà kho phế liệu, lúc đám cháy bùng phát thì gia đình ông Nguyễn Tài (chủ nhà kho phế liệu) đều đi vắng, không có người ở nhà nên khi người dân phát hiện thì đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực từ nhà kho cho đến nhà ở của ông Tài.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho biết do nhà kho phế liệu có diện tích lớn và có nhiều vật dễ cháy nên lửa lan nhanh, uy hiếp các nhà dân xung quanh. Trước tình hình đó, lãnh đạo H.Hòa Vang và Công an huyện đã nhanh chóng đề nghị Công an TP.Đà Nẵng tăng cường xe thang, xe vòi rồng…

“Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng công an địa phương đã huy động toàn bộ phương tiện, con người để tiếp cận đám cháy và đề nghị điều động thêm nhiều phương tiện từ Công an TP.Đà Nẵng. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế... Tuy nhiên, theo quan sát tại hiện trường, đám cháy vẫn còn âm ỉ nên tôi đề nghị lực lượng công an túc trực trong đêm để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại”, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nói.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà kho phế liệu và thiệt hại vẫn đang được điều tra làm rõ.