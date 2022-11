Công khai danh sách quán karaoke, bar vi phạm an toàn PCCC để người dân giám sát

Ngày 25.11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong quá trình thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tổng rà soát kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộđối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụKaraoke, bar… trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phát hiện hàng chục cơ sở không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC nên đã đình chỉ hoạt động.

Cụ thể, có 34 quán karaoke và 1 quán bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng bị buộc dừng hoạt động, đa số các cơ sở này đóng tại trung tâm thành phố.

Người dân có quyền giám sát quán karaoke bị đình chỉ

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an, danh sách các cơ sở vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và cùng cơ quan chức năng giám sát.

Cụ thể, danh sách các cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tại TP.Đà Nẵng gồm:

Tại H.Hòa Vang có 2 cơ sở: quán karaoke Kitty và Thảo My. Tại Q.Hải Châu có 4 cơ sở: Đảo Xanh KTV, Dubai, RIO, Hải Long Minh. Tại Q.Thanh Khê có 1 cơ sở: Chợt Nhớ. Tại Q.Sơn Trà có 6 cơ sở: X8 - KTV, An Phú, Chân Mây, Khanh, New Boom Boom, Vip Business. Tại Q.Liên Chiểu có 18 cơ sở: New Century, Matrix, Rừng Trong Phố, Thùy Dương, Thành Long, Queen, AmaZon, Hồng Kông, Anh Thư, Galaxy, Melody, Vầng Trăng, Phương Lan, Toàn Ny, Alo, Ánh Tuyết, Xuân Tùng, Sắc Màu. Tại Q.Ngũ Hành Sơn có 3 cơ sở: Rin Rin, Diamond, Vegas.





Bên cạnh đó, 1 quán bar bị đình chỉ hoạt động là quán 212 Club (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà).

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC.

Theo đại tá Dũng, đối với các cơ sở đã tạm ngừng hoạt động và tìm cách để “né” đợt tổng rà soát lần này cũng sẽ được yêu cầu kiểm tra.

Nếu phát hiện trường hợp không đảm bảo điều kiện theo quy định, Công an TP.Đà Nẵng cũng sẽ rút giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự và đề nghị rút Giấy phép kinh doanh theo quy định nếu cơ sở không khắc phục. Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục công khai danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC.