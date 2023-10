Đà Nẵng: Điều tra vụ một người nước ngoài tử vong

Chiều 18.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một du khách người nước ngoài, nghi rơi từ tầng cao một khách sạn trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) phát hiện một người đàn ông nằm trên vũng máu trên vỉa hè, vị trí sát một khách sạn gần cầu sông Hàn.

Người dân lập tức gọi xe cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Một số người cho rằng người đàn ông đã rơi từ tầng cao khách sạn bên cạnh. Do không có giấy tờ tùy thân, nên vẫn chưa rõ lai lịch người này.

Nhận tin báo, Công an P.An Hải Bắc phối hợp Công an Q.Sơn Trà bảo vệ hiện trường, cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Trung tâm Pháp y điều tra nguyên nhân tử vong của người nước ngoài này.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, tháng 8 vừa qua tại khu vực biển Đà Nẵng cũng xảy ra vụ một người nước ngoài tử vong bên cạnh một khách sạn 5 sao, thi thể sau đó được xác định là nam thanh niên 33 tuổi, quốc tịch Nga.