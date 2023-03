Đà Nẵng: Đột kích hàng loạt tụ điểm ăn chơi vi phạm kinh doanh khí cười, shisha

Ngày 4.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong đêm ngày 3.3, rạng sáng 4.3, các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an các địa phương liên tiếp đột kích các tụ điểm ăn chơi, phát hiện các vi phạm về kinh doanh khí cười, shisha.



Tại Q.Hải Châu, khuya 3.3, Công an Q.Hải Châu phối hợp Công an P.Bình Thuận kiểm tra quán Khói Garden (lô A49 đường Trần Văn Trứ), phát hiện tại tầng 3 khu vực kho khóa cửa. Lực lượng cảnh sát đã yêu cầu quản lý mở cửa nhưng quản lý tránh né, bất hợp tác với lý do không có chìa khóa.

Lực lượng cảnh sát thu giữ khí cười, shisha vi phạm kinh doanh VĂN TIẾN

Lực lượng cảnh sát đã buộc quản lý phải mở cửa kho, phát hiện bên trong chứa 8 bình kim loại chứa khí cười, 23 bình shisha, 2 bao tải chứa bóng cười, 2 kiện hương liệu, 1 kiện than cùng các vật dụng khác liên quan đến việc hút shisha…



Công an TP.Đà Nẵng tổng kiểm tra các tụ điểm có kinh doanh shisha, khí cười VĂN TIẾN

Các bình khí cười cỡ lớn nhất bị phát hiện VĂN TIẾN

Tại Q.Sơn Trà, khuya 3.3, Công an Q.Sơn Trà cũng đột kích quán pub Golden Pine (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), phát hiện 6 bình khí cười loại 20 kg.

Công an Q.Sơn Trà cũng xác lập điều tra, theo dõi một nhóm chuyên cung cấp khí cười cho các quán bar, vũ trường, karaoke trên toàn TP.Đà Nẵng. Sau thời gian mật phục, khuya 3.3, Công an Q.Sơn Trà ập vào một căn nhà trên đường Ngô Quyền, bắt quả tang Lương Ngọc Vân (28 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) tàng trữ 32 bình khí cười không có hóa đơn chứng từ.

Khí cười, bóng cười bị thu giữ VĂN TIẾN

Các dụng cụ hút shisha bán cho khách bị thu giữ VĂN TIẾN

Công an Q.Sơn Trà đặt mục tiêu đến cuối tháng 3.2023 xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, khí cười, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.



Công an Q.Sơn Trà và các phường sẽ tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý hiệu quả, triệt để các chủ cơ sở, người kinh doanh cũng như các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, khí cười.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật sâu rộng đến người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, phụ huynh... trên địa bàn, nhấn mạnh các hệ lụy xã hội, tác động tiêu cực của việc sử dụng khí cười, shisha, là mầm móng dẫn đến các chất kích thích khác như ma túy.