Đà Nẵng: Đột kích khách sạn, triệt xóa ổ sát phạt poker

Ngày 22.2, Công an P.Khuê Mỹ bàn giao vụ đánh bạc poker tại khách sạn Pandora (P.Khuê Mỹ), cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 21.2, Công an P.Khuê Mỹ ập vào khách sạn Pandora do ông Nguyễn Huy Minh (37 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm chủ. Lực lượng công an bắt quả tang 10 người đánh bạc bằng hình thức poker.

Tại hiện trường còn có 5 xe máy, 3 ô tô, 13 điện thoại di động và 37 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều chip sử dụng để đánh bạc.





Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời lấy lời khai các con bạc để làm rõ vụ đánh bạc dưới hình thức poker ở khách sạn biển Đà Nẵng này.