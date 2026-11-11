Đà Nẵng Downtown

Đà Nẵng Downtown (Da Nang Downtown) ở bờ tây được triển khai trên nền Công viên châu Á cũ, thuộc phường Hòa Cường, quanh giao lộ Phan Đăng Lưu - Đỗ Pháp Thuận. Khu đất rộng khoảng 76,92 ha, nằm giữa hai cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Trang danangsundowntown.vn tập hợp thông tin về vị trí, quy hoạch, pháp lý và tiến độ của dự án. Mỗi nội dung đều ghi rõ nguồn: văn bản của cơ quan nhà nước, báo chí, hay thông tin do doanh nghiệp tự công bố. Trang cũng tách bạch hạng mục nào đang hoạt động, hạng mục nào mới nằm trong quy hoạch, để người đọc không hiểu nhầm một hạng mục đang xây là đã đưa vào sử dụng.

Sun Galaxy Complex

Bên kia sông là Sun Galaxy Complex ở bờ đông, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, dự án khởi công ngày 25.7.2026, quy mô diện tích đất 210.381 m², tổng mức đầu tư gần 10.750 tỉ đồng. Công trình gắn với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, có khán đài ngoài trời 18.000 chỗ, khối trung tâm hướng sang tòa tháp 69 tầng bên bờ tây. Trang thông tin chính thức dự án Sun Galaxy Complex sungalaxycomplex-danang.vn theo dõi riêng dự án này, từ vị trí, công năng đến từng mốc tiến độ được công bố.

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