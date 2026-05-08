Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Giới thiệu các món ăn tại buổi họp báo Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 ẢNH: HOÀNG SƠN

Hơn 200 gian hàng, đại nhạc hội và chuỗi food tour xuyên năm

Chiều tối qua 7.5, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và giải trí quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thành phố. Lễ hội diễn ra từ ngày 20 - 24.5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Điểm nhấn mở màn là hoạt động diễu hành "Gánh vị Đà Nẵng" vào chiều 20.5 với hơn 70 gánh ẩm thực tái hiện không gian hàng rong, đặc sản miền biển, hương vị đại ngàn và ẩm thực quốc tế dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng.

Lễ khai mạc diễn ra tối 21.5 tại Công viên Biển Đông, kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và trải nghiệm ẩm thực nhằm kể câu chuyện văn hóa xứ Quảng từ gian bếp truyền thống đến nhịp sống hiện đại.

Trong suốt thời gian lễ hội, không gian ""Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm làm bánh, chế biến món ăn, trò chơi dân gian, nghề truyền thống, không gian check-in "Sắc màu xứ Quảng", Beer Fest Night và đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: Noo Phước Thịnh, Trọng Hiếu, Karik, DJ Mie, Orange...

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch mới, hút khách ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoài các hoạt động chính tại Đà Nẵng, lễ hội còn mở rộng không gian trải nghiệm với ngày hội ẩm thực "Vị biển" tại Tam Thanh và ngày hội "Bánh dân gian Hội An Đông" tại chợ Cẩm Châu.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ hội, thành phố cũng giới thiệu chuỗi Danang Food Tours 2026 triển khai xuyên năm gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour. Chuỗi tour được định hướng mở rộng không gian trải nghiệm về phía nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống địa phương và không gian di sản.

Kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho du lịch Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết những tháng đầu năm 2026, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước; riêng khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt. Dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, Đà Nẵng đón khoảng 1,46 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 5.700 tỉ đồng.

Theo bà Thi, đây là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, khác biệt và có chiều sâu. Trên tinh thần đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược nhằm đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

"Điểm nhấn của lễ hội năm nay là đưa ẩm thực bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách có thể chạm, cảm và sống cùng văn hóa địa phương", bà Thi nhấn mạnh.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực trong nước và quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp đảm bảo an ninh, môi trường, chất lượng dịch vụ; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, giới truyền thông, KOL và nhà sáng tạo nội dung đồng hành quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, an toàn để các hoạt động du lịch nói chung và lễ hội nói riêng được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

"Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ, để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc địa phương", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ.