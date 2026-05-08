Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/05/2026 14:00 GMT+7

Đà Nẵng kỳ vọng thông qua Food Tour 2026 sẽ biến ẩm thực xứ Quảng từ 'món ngon địa phương' thành sản phẩm du lịch có bản sắc, đủ sức giữ chân và kéo du khách quay trở lại.

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng- Ảnh 1.

Giới thiệu các món ăn tại buổi họp báo Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

ẢNH: HOÀNG SƠN

Hơn 200 gian hàng, đại nhạc hội và chuỗi food tour xuyên năm

Chiều tối qua 7.5, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với hàng loạt hoạt động trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và giải trí quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh du lịch thành phố. Lễ hội diễn ra từ ngày 20 - 24.5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Điểm nhấn mở màn là hoạt động diễu hành "Gánh vị Đà Nẵng" vào chiều 20.5 với hơn 70 gánh ẩm thực tái hiện không gian hàng rong, đặc sản miền biển, hương vị đại ngàn và ẩm thực quốc tế dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng.

Lễ khai mạc diễn ra tối 21.5 tại Công viên Biển Đông, kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và trải nghiệm ẩm thực nhằm kể câu chuyện văn hóa xứ Quảng từ gian bếp truyền thống đến nhịp sống hiện đại.

Trong suốt thời gian lễ hội, không gian ""Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm làm bánh, chế biến món ăn, trò chơi dân gian, nghề truyền thống, không gian check-in "Sắc màu xứ Quảng", Beer Fest Night và đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: Noo Phước Thịnh, Trọng Hiếu, Karik, DJ Mie, Orange...

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng- Ảnh 2.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ là sản phẩm du lịch mới, hút khách

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoài các hoạt động chính tại Đà Nẵng, lễ hội còn mở rộng không gian trải nghiệm với ngày hội ẩm thực "Vị biển" tại Tam Thanh và ngày hội "Bánh dân gian Hội An Đông" tại chợ Cẩm Châu.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ hội, thành phố cũng giới thiệu chuỗi Danang Food Tours 2026 triển khai xuyên năm gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour. Chuỗi tour được định hướng mở rộng không gian trải nghiệm về phía nam và các vùng lân cận, gắn ẩm thực với đời sống địa phương và không gian di sản.

Kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho du lịch Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết những tháng đầu năm 2026, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước; riêng khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt. Dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, Đà Nẵng đón khoảng 1,46 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 5.700 tỉ đồng.

Theo bà Thi, đây là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, khác biệt và có chiều sâu. Trên tinh thần đó, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược nhằm đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

"Điểm nhấn của lễ hội năm nay là đưa ẩm thực bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách có thể chạm, cảm và sống cùng văn hóa địa phương", bà Thi nhấn mạnh.

Đà Nẵng Food Tour 2026: Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng- Ảnh 4.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực trong nước và quốc tế

ẢNH: HOÀNG SƠN

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp đảm bảo an ninh, môi trường, chất lượng dịch vụ; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, giới truyền thông, KOL và nhà sáng tạo nội dung đồng hành quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, an toàn để các hoạt động du lịch nói chung và lễ hội nói riêng được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

"Với tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ, để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc địa phương", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Food Tour 2026 Đưa ẩm thực xứ Quảng thành sản phẩm du lịch đặc trưng món ngon địa phương Kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho du lịch Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận