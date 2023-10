Đà Nẵng: Giả danh cán bộ an toàn thực phẩm để bán tài liệu chuyên môn

Ngày 3.10, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng có văn bản cảnh báo về việc mạo danh cán bộ bán tài liệu về an toàn thực phẩm đến các doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.



Theo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người giả mạo cán bộ của Ban quản lý An toàn thực phẩm hoặc phòng y tế các quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng để chào bán sách, tài liệu an toàn thực phẩm.

Những người này quảng cáo các ấn phẩm là tài liệu được dùng đào tạo nhân viên làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, có thể sử dụng để tự trang bị kiến thức nội bộ... để các cơ sở tin tưởng mua sách nhằm trục lợi bất chính.



Tháng 10.2022, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng từng bắt một người giả danh cán bộ NGUYỄN TÚ

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng khẳng định, các ấn phẩm này không có giá trị pháp lý thay thế các chứng chỉ, chứng nhận cần thiết trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng không có chủ trương về việc bán các tài liệu chuyên môn cho các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Ban quản lý cũng tuyệt đối không cử cán bộ điện thoại hay làm việc với doanh nghiệp về vấn đề nộp tiền, chuyển khoản đến tài khoản cá nhân.

Do đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đề nghị Phòng y tế các quận, huyện cũng như cán bộ liên quan lĩnh vực y tế địa phương tăng cường tuyên truyền. Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm nếu gặp tình trạng có dấu hiệu mạo danh trên, kịp thời phản ánh đến Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng (qua số điện thoại 0236.3562731) nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.