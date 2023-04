Đà Nẵng giám sát, kiểm tra kinh doanh, quảng cáo thực phẩm qua mạng

Ngày 14.4, Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (UBND TP.Đà Nẵng) ra quân triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023.



Trong sáng nay 14.4, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã chủ trì, tổ chức buổi diễu hành cổ động, tuyên truyền về an toàn thực phẩm với sự tham gia của các đơn vị Công an thành phố, Sở Y tế, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, UBND các quận huyện, các doanh nghiệp tham gia chuỗi truy xuất nguồn gốc thực phẩm…

Nội dung tuyên truyền nhằm xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm; phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững; củng cố niềm tin hàng Việt, lựa chọn thực phẩm nguồn gốc rõ ràng cho bữa ăn học sinh...

Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn cấp thiết trong bối cảnh thành phố đang xây dựng Đà Nẵng - điểm đến ẩm thực đặc sắc, an toàn.

Đoàn xe cổ động, tuyên truyền của các đơn vị, địa phương ra quân NGUYỄN TÚ

Từ ngày 15.4 đến 15.5, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng lập 3 đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống và quảng cáo thực phẩm.

Xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, cho biết thời gian qua trên cả nước nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng, phương thức kinh doanh thực phẩm đang có sự thay đổi, chuyển từ hình thức kinh doanh trực tiếp sang hình thức kinh doanh trực tuyến (qua mạng).

Covid-19 đã thúc đẩy mạnh sự chuyển dịch này, nhiều cơ sở thực phẩm chuyển sang kinh doanh hình thức trực tuyến để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và duy trì, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Dịp này, các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị NGUYỄN TÚ

Do đó, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm phải bắt kịp xu hướng này để triển khai các hoạt động truyền thông; cấp phép, thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm ở các chuỗi cung ứng này.

Nét mới trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 là trong tháng hành động và xuyên suốt cả năm, Ban quản lý An toàn thực phẩm đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm qua mạng.

Trong đó, kiểm tra việc quảng cáo quá mức về sản phẩm, quảng cáo không tuân thủ nội dung đã đăng ký; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm. Các cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoạt động, khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

"Việc đưa nội dung kiểm tra kinh doanh thực phẩm trên mạng vào Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay cho thấy sự quyết tâm của cơ quan Nhà nước. Ngoài kiểm tra các cơ sở theo danh sách, lực lượng chức năng còn tăng cường giám sát qua mạng, kiểm tra đột xuất các cơ sở, sản phẩm kinh doanh đang được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng nhiều", ông Nguyễn Tấn Hải nói.



Bên cạnh đó, các sở Y tế, NN-PTNT, Công thương cũng kiểm tra theo chuyên ngành; Công an thành phố, Quản lý thị trường kiểm tra các sai phạm về hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng…

"Theo chiến lược xây dựng TP.Đà Nẵng thực phẩm thông minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030, có các mục tiêu chủ yếu gồm: Người tiêu dùng chủ động lựa chọn cơ sở sản xuất, kinh thực phẩm, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn; được quyền nhận xét chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã trải nghiệm để đóng góp vào cơ sở dữ liệu Big data của thành phố, quản lý nhà nước vận hành theo hướng giám sát mối nguy trên cơ sở dữ liệu big data...", ông Nguyễn Tấn Hải nói.