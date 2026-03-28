Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Đà Nẵng giãn dân trung tâm: Hội An - Nam Hội An đón sóng dịch chuyển

28/03/2026 08:00 GMT+7

Với lợi thế quỹ đất, hạ tầng và môi trường sống, khu vực phía nam, vùng Hội An - Nam Hội An, trở thành điểm đến lý tưởng trong quy hoạch giãn dân, tái thiết vùng lõi đô thị tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng mở rộng không gian, tái định hình cấu trúc đô thị

Trước thời điểm sáp nhập, Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao nhất nước đạt 87,7%, tốc độ gia tăng dân số thành thị trung bình khoảng 2,55% (giai đoạn 2010 - 2019). Đà tăng trưởng này khiến áp lực dồn nén vào khu vực đô thị lõi và dải ven biển ngày càng lớn, đặt ra bài toán cấp thiết về phát triển không gian, hạ tầng và chất lượng sống.

Việc mở rộng địa giới đã tạo ra bước ngoặt lớn, đưa Đà Nẵng thành một trong những đô thị có quy mô lãnh thổ lớn nhất cả nước, với diện tích hơn 11.000 km². Theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 27.2.2026 về điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa của Đà Nẵng được định hướng ở mức khoảng 66,5%, trong khi diện tích nhà ở bình quân dự kiến nâng lên trên 32 m²/người.

Đà Nẵng chủ trương giãn dân để giảm áp lực ở vùng lõi

Đáng chú ý, quy hoạch xác định cụm động lực đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch - di sản trọng điểm nằm trên trục trung tâm Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn. Điều này cho thấy định hướng phát triển không gian đô thị không còn xoay quanh một lõi duy nhất, mà phân bổ theo chức năng, tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Do đó, việc mở rộng về khu vực phía nam, nơi có quỹ đất còn lớn, lại hội tụ các điều kiện để phát triển đô thị bền vững, là yêu cầu tất yếu. Trong đó, Hội An - Nam Hội An được đánh giá là "vùng đệm" chiến lược, sẵn sàng tiếp nhận dòng dịch chuyển dân cư và các nhu cầu lưu trú dài hạn trong giai đoạn mới.

Khu vực Hội An - Nam Hội An sở hữu quỹ đất rộng, cảnh quan sông - biển đặc trưng

Hội An - Nam Hội An đón đầu làn sóng dịch chuyển

Trong quy hoạch giãn dân khỏi khu vực lõi, nếu trước đây khoảng cách đến trung tâm là yếu tố then chốt, thì hiện nay, chất lượng sống, bao gồm môi trường, cảnh quan và khả năng kết nối, là những yếu tố quan trọng, được người mua bất động sản cân nhắc kỹ để đưa ra quyết định.

Hội An - Nam Hội An đáp ứng đồng thời các tiêu chí trên. Trục ven biển Võ Chí Công đóng vai trò như một "xương sống" kết nối liên hoàn Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai, mở ra không gian phát triển đô thị dịch vụ dọc bờ biển. Với vị trí tâm điểm trong trục liên kết, Hội An - Nam Hội An có thể dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay quốc tế Chu Lai, trở thành tâm điểm đón dòng khách và cư dân từ cả hai phía.

Tương lai, khi tuyến đường sắt Liên Chiểu - trung tâm Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - sân bay Chu Lai (đang được nghiên cứu triển khai) hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy xu hướng "làm việc tại Đà Nẵng, sinh sống tại Hội An - Nam Hội An".

Bên cạnh hạ tầng, yếu tố tạo nên sức hút bền vững của Hội An - Nam Hội An còn nằm ở hệ sinh thái và cảnh quan đặc trưng. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm cùng rừng dừa nước Bảy Mẫu đóng vai trò như "lá phổi xanh" điều hòa khí hậu cho toàn vùng, mang lại môi trường sống trong lành - điều ngày càng khan hiếm tại các khu đô thị lõi.

Hội An - Top 10 thành phố tốt nhất thế giới

Đặc biệt, vùng trung tâm liền kề phía Nam thành phố với quy mô hơn 12.600 ha, trải dài trên hơn 15 km mặt biển, cũng đang được định hướng phát triển thành vùng đô thị - dịch vụ - du lịch gắn với cảnh quan sông - biển. Quy hoạch này nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững, gắn với bảo tồn hệ sinh thái và kiểm soát mật độ xây dựng.

Trong dòng chảy đó, các dự án bất động sản tại Hội An - Nam Hội An cũng bắt đầu hình thành theo tiêu chuẩn cao hơn, hướng đến nhóm cư dân đô thị hiện đại - những người tìm kiếm không gian sống rộng mở, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt. Đơn cử là khu đô thị sinh thái Casamia Balanca.

Tọa lạc tại "cửa ngõ" kết nối giữa thành phố Hội An và Nam Hội An, Casamia Balanca không chỉ kết nối thuận lợi đến trung tâm phố cổ mà còn dễ dàng tiếp cận trục ven biển Đà Nẵng - Chu Lai và các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực. Ngoài ra, vị trí hiếm có trong khu vực rừng dừa Bảy Mẫu - vùng đệm Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An cùng quy hoạch gắn với tự nhiên giúp dự án đáp ứng yêu cầu khắt khe về môi trường sống, đồng thời củng cố giá trị trong dài hạn.

Không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên tại Casamia Balanca

Sự dịch chuyển về phía Nam, với tâm điểm là Hội An - Nam Hội An, phản ánh một giai đoạn phát triển mới của Đà Nẵng - nơi không gian đô thị được tái cấu trúc theo hướng cân bằng hơn giữa tăng trưởng và chất lượng sống. Đây là nền tảng để thành phố hình thành các cực phát triển bền vững cũng như tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận