Da Nang Global Business Summit 2025:Hoàn Mỹ Đà Nẵng đồng hành phát triển y tế du lịch bền vững

Hội nghị do TP.Đà Nẵng tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các bệnh viện quốc tế, chuyên gia y tế, đại diện các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp du lịch tham gia, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế du lịch uy tín trong khu vực.

Chiến lược phát triển y tế du lịch bền vững

Tham dự hội nghị, BS CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, đại diện đơn vị trình bày tham luận “Y tế du lịch - Chiến lược hội nhập và phát triển bền vững tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng”.

BS CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang), chia sẻ quan điểm tại hội nghị

Theo bác sĩ Nhân, mô hình y tế gắn với du lịch không chỉ mang lại giá trị về kinh tế mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh một thành phố đáng sống - nơi du khách được chăm sóc sức khỏe an toàn, chất lượng theo chuẩn quốc tế. “Để hội nhập và phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế du lịch, chúng tôi xác định 3 yếu tố trọng tâm: chất lượng chuyên môn đạt chuẩn quốc tế, trang thiết bị - cơ sở hạ tầng hiện đại và hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, điều trị. Đây là nền tảng giúp Hoàn Mỹ Đà Nẵng trở thành điểm đến tin cậy cho người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế”, bác sĩ Nhân chia sẻ.

Nâng tầm chất lượng và trải nghiệm

Cơ sở vật chất khang trang tại sảnh chờ của khu vực khám, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Với hơn 20 năm hoạt động, Hoàn Mỹ Đà Nẵng hiện là một trong những bệnh viện tư nhân có quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được người dân và giới chuyên môn đánh giá cao bởi:

• Chuyên môn vững vàng: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều năm tu nghiệp trong và ngoài nước.

• Cơ sở vật chất đạt chuẩn: Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh chất lượng cao của bệnh nhân và du khách quốc tế.

• Quy trình chuẩn hóa: Mô hình chăm sóc toàn diện, tối ưu hóa quy trình, đảm bảo an toàn người bệnh theo chuẩn thực hành quốc tế, đã đạt chứng nhận quốc tế về chất lượng chăm sóc y tế (ACHSI).

• Tiện ích đa dạng: Cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích gia tăng cho khách hàng như: Căn tin, hệ thống bán nước tự động, khu vực dịch vụ liên kết (HighlandsCoffee, Mommy Spa…).

• Chính sách thanh toán linh hoạt: Áp dụng thanh toán đúng tuyến tất cả bảo hiểm y tế, bảo lãnh viện phí liên kết với hơn 50 công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, Hoàn Mỹ Đà Nẵng ghi nhận số lượng bệnh nhân quốc tế tăng ổn định, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Australia. Đặc biệt, nhóm bệnh nhân du lịch kết hợp tham quan - nghỉ dưỡng và thực hiện các dịch vụ y tế (kiểm tra sức khỏe, can thiệp ngoại khoa, điều trị chuyên sâu…) đang có xu hướng ngày càng tăng.

Đồng hành xây dựng hệ sinh thái y tế du lịch

Bên cạnh nâng cao chất lượng điều trị, Hoàn Mỹ Đà Nẵng còn tích cực:

• Kết nối với các đơn vị lữ hành - khách sạn để xây dựng gói dịch vụ khám chữa bệnh cho du khách.

• Tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, hội nghị, hội thảo quốc tế.

• Hợp tác với chuyên gia nước ngoài trong chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Những nỗ lực này góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Hoàn Mỹ Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền TP.Đà Nẵng và đối tác để xây dựng hệ sinh thái y tế du lịch hiện đại, nhân văn và tiệm cận chuẩn quốc tế.