Đà Nẵng: Hai thiếu niên 14, 15 tuổi lên mạng 'học' bẻ khóa xe máy

Ngày 15.11, Công an P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao hai thiếu niên 14 và 15 tuổi cho Công an Q.Hải Châu để mở rộng điều tra các vụ bẻ khóa, phá khóa xe máy và trộm cắp xe máy.

Trước đó, sáng 11.11, ông D.Q.Đ. (55 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông) để xe máy trước nhà trong kiệt (ngõ, hẻm - PV) số 408 đường Trưng Nữ Vương thì bị bẻ khóa, trộm xe.

Qua trích xuất camera và khoanh vùng, xác minh nghi can, Công an P.Hòa Thuận Đông bắt Đ.N.T. (15 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) và L.T.Q.M. (14 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).





Bị đưa về công an phường, 2 thiếu niên nhanh chóng thừa nhận ngoài vụ trộm xe của ông Đ., cả 2 còn gây ra 10 vụ bẻ khóa xe máy khác ở Q.Sơn Trà và Q.Hải Châu. Công an P.Hòa Thuận Đông đã thu hồi được xe của ông Đ. đang cất giấu trong kiệt gần đó, chưa kịp tẩu tán.

Cả hai khai học bẻ khóa xe máy trên mạng, dùng tua vít mở đầu xe và đấu nối dây điện để khởi động xe. Hai thiếu niên này chỉ mất vài phút để khởi động và điều khiển xe bỏ chạy.

Ngoài ra, T. và M. còn khai nhận, nguyên nhân bẻ khóa trộm cắp là để có xe máy đi lại, đua đòi với bạn bè. Theo Công an Q.Hải Châu, Đ.N.T. đã nhiều lần trộm cắp, bị công an quận phát hiện nhiều lần, đồng thời là thiếu niên chậm tiến, phạm pháp có trong hồ sơ quản lý của công an phường.