Đà Nẵng: Hàng vạn người tập trung hai bên bờ sông Hàn cổ vũ đua thuyền

Giải có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm: Q.Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H.Hòa Vang; các đội Minh An (TP.Hội An), Điện An (TX.Điện Bàn), Duy Tân và Duy Vinh (H.Duy Xuyên), Lạc Câu (H.Thăng Bình), Đại Nghĩa (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)