Đà Nẵng hỗ trợ hơn 5.000 hộ kinh doanh thiết lập website hiện diện số

Kết quả này được ghi nhận từ chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 507/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Thay vì dừng lại ở chính sách cấp phát tên miền miễn phí trong năm đầu, mô hình tại Đà Nẵng cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm tên miền biz.vn, hệ thống website dựng sẵn và chứng thư bảo mật SSL. Đồng thời, thông tin của các hộ kinh doanh được chuẩn hóa và đưa lên nền tảng Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ tại địa chỉ hkd.danang.gov.vn, giúp cơ sở kinh doanh xác lập địa chỉ trực tuyến chính danh gắn liền với vị trí thực tế trên địa bàn.

Sau 2 tuần, 5.000 hộ kinh doanh tại Đà Nẵng đã có website riêng Ảnh: Chụp màn hình

Nhằm giải quyết rào cản kỹ thuật đối với những người không chuyên về công nghệ, hệ thống website được tích hợp công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Chủ cửa hàng có thể nhập yêu cầu chỉnh sửa thông thường bằng văn bản tự nhiên như thay đổi hình ảnh, cập nhật giá bán, bổ sung danh mục sản phẩm hoặc đổi thông tin liên lạc để AI tự động chuyển hóa thành thao tác kỹ thuật trên trang web mà không cần kỹ năng lập trình.

Tiến độ tiếp cận hơn 5.000 hộ kinh doanh trong thời gian ngắn bắt nguồn từ phương thức tổ chức đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và lực lượng cơ sở. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan thuế khai thác dữ liệu chính thống để xác định đúng đối tượng, sau đó bố trí từ 2 đến 3 cán bộ đầu mối tại mỗi xã, phường phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và tổ dân phố để trực tiếp hướng dẫn, thu thập thông tin đăng ký qua nhiều kênh linh hoạt.

Toàn bộ tiến độ tiếp nhận và kích hoạt được cập nhật tập trung trên bảng điều khiển thời gian thực, giúp công tác theo dõi và xử lý vướng mắc ở từng địa bàn diễn ra nhanh chóng.

Sau giai đoạn khởi tạo ban đầu, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh duy trì cập nhật nội dung, tích hợp mã QR tại điểm bán và ứng dụng website vào hoạt động quảng bá, bán hàng thực tế. Cách tiếp cận kết hợp đồng bộ giữa chính sách miễn phí, nền tảng bản đồ số và công cụ AI tại Đà Nẵng đang tạo cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý hoàn thiện quy trình và nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên toàn quốc.