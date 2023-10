Đà Nẵng: Học sinh tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cảnh báo từ Đài Khí tượng thủy văn vào ngày 18.10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi... Vì vậy Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày mai 18.10.

Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên toàn TP.Đà Nẵng nghỉ học ngày 18.10. Đối với các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Học sinh tại TP.Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới NGỌC HÂN

Đồng thời, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục phân công trực ban 24/24 với phương châm "4 tại chỗ" nhằm chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra; phối hợp với chính quyền, đoàn thể của địa phương, nhà trường, khẩn trương tập trung lực lượng tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi mưa ngớt, nước rút; rà soát, kiểm tra phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy - học, đặc biệt là bảo đảm an toàn các nguồn điện trước khi đưa vào sử dụng.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình thời tiết; giữ liên lạc thông suốt với lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo địa phương và giáo viên chủ nhiệm qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, kịp thời thông báo tình hình đến phụ huynh học sinh để nhanh chóng xử lý các tình huống, giảm thiểu thiệt hại. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý.