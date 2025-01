Đà Nẵng, Hội An vào top 5 điểm đến của ‘dân du mục kỹ thuật số’

Ngày 16.1, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel Off Path đã đưa ra 5 điểm đến dành cho "dân du mục kỹ thuật số" tại châu Á, trong đó Việt Nam có đến 2 điểm đến là TP.Đà Nẵng và TP.Hội An (Quảng Nam).

"Dân du mục kỹ thuật số" chỉ những người làm việc từ xa nhờ công nghệ và thích di chuyển tự do.

Theo Travel Off Path, xu hướng du mục kỹ thuật số ngày càng gia tăng mạnh mẽ, châu Á đang trở thành điểm đến hấp dẫn với mức sống phải chăng, thiên nhiên kỳ thú và văn hóa phong phú.

Khu vực biển Đà Nẵng với các lễ hội, sự kiện sôi động, thu hút đông đảo du khách ẢNH: NGUYỄN TÚ

So với các khu vực Nam Âu, Mỹ Latin hay vùng Caribe, châu Á có lợi thế lớn về chi phí sinh hoạt thấp, sự an toàn và trải nghiệm đa dạng.

Chi phí cho một dân du mục kỹ thuật số sống tại TP.Đà Nẵng rất phải chăng, với mức thuê nhà trung bình khoảng 355,33 USD (hơn 9 triệu đồng), 1 tô phở có giá trung bình 1,58 USD (khoảng hơn 40.000 đồng) và 24,62 USD (gần 700.000 đồng) cho thực đơn 3 món tại một nhà hàng sang trọng bên bờ biển.

Hội An có bản sắc văn hóa độc đáo ẢNH: NGUYỄN TÚ

Những điểm đến được các du mục kỹ thuật số ưa chuộng như Bà Nà, Cầu Vàng, chùa Linh Ứng Sơn Trà, bãi biển quyến rũ Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà…

Travel Off Path còn gọi Hội An là "thành phố vàng" của Việt Nam, với nhiều ngôi nhà mang tính biểu tượng có màu sơn vàng đặc trưng, là nơi du khách có thể trải nghiệm sự phong phú về văn hóa, đưa du khách thoát khỏi sự hối hả, nhộn nhịp của các thành phố lớn. Hội An không bị tác động bởi sự ồn ào của giao thông và những tòa nhà cao tầng, thay vào đó là những ngôi chùa mang phong cách Á Đông và các công trình kiến trúc Pháp cổ kính, minh chứng cho bản sắc đa văn hóa độc đáo của Hội An.