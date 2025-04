Đà Nẵng: Khắc phục hư hỏng mặt đường 700 tỉ đồng, sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Trước đó, Thanh Niên có bài viết phản ánh mặt đường ĐT601 (đoạn qua xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, bong tróc... sau hơn 1 năm tuyến đường này được đưa vào sử dụng, khiến người đi đường bị tai nạn. Thời gian gần đây trên tuyến đường này xuất hiện đoàn xe tải chở đất để san lấp khu tái định cư xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) càng tác động xấu đến mặt đường.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 dài khoảng 35,6 km, nối 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), do Ban QLDA làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Ban đầu, dự án này được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỉ đồng, khởi công tháng 5.2020, theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 9.2022. Đến tháng 10.2022, dự án được HĐND TP.Đà Nẵng điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm 81 tỉ đồng (tổng kinh phí tăng lên hơn 700 tỉ đồng) do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa… và gia hạn hoàn thành vào tháng 4.2023. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, đến tháng 1.2024 dự án mới khánh thành, đưa vào sử dụng.