Đà Nẵng khởi tạo chu kỳ mới của bất động sản biểu tượng tại Việt Nam

Ba yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản biểu tượng Đà Nẵng

Sự phát triển của bất động sản gắn với thương hiệu vận hành quốc tế trong 10 năm qua không chỉ phản ánh sự gia tăng tài sản của tầng lớp siêu giàu có tài sản ròng trên 10 triệu USD mà còn cho thấy các nhà đầu tư toàn cầu đang tái cấu trúc danh mục tài sản. Theo Savills, phân khúc này tăng 180% toàn cầu, 230% tại châu Á - Thái Bình Dương và 210% tại Việt Nam, mức tăng khiến thị trường trở thành "điểm quan sát đặc biệt" của các quỹ tài sản.

Điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ những thị trường truyền thống như Dubai, Singapore, Bangkok sang các đô thị mới nổi, nơi chi phí sở hữu cạnh tranh, dư địa tăng giá lớn và nhu cầu vận hành theo chuẩn quốc tế đang hình thành. Đà Nẵng tạo bất ngờ khi lọt nhóm 20 thị trường tăng trưởng nhanh nhất về tài sản gắn với thương hiệu vận hành quốc tế khi nguồn cung dự kiến tăng 57% trong vài năm tới, theo Savills.

Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm mới của tài sản biểu tượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: SHUTTERSTOCK

Lực đẩy của thị trường Đà Nẵng đến từ ba yếu tố mang tính bước ngoặt. Thành phố đang nổi lên như một trung tâm tài chính - kinh tế mới của khu vực, thu hút sự hiện diện của nhiều tổ chức quốc tế và tạo nền tảng cho dòng vốn chất lượng cao.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chuyển hướng sang chiến lược dài hạn, ưu tiên những bất động sản mang tính biểu tượng gắn với đơn vị vận hành quốc tế. Mô hình quản lý chuyên nghiệp giúp tài sản duy trì công suất cho thuê ổn định, vận hành hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Đồng thời, làn sóng gia nhập của các thương hiệu quản lý vận hành quốc tế cho thấy sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Sự xuất hiện của các "ông lớn" này sẽ thiết lập mặt bằng tiêu chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm lưu trú, thu hút thêm phân khúc khách hàng chất lượng cao và nâng giá trị của bất động sản gắn với các thương hiệu này.

Tâm điểm tài chính - Du lịch mới bên sông Hàn

Việc hợp tác giữa các thương hiệu vận hành quốc tế và những nhà phát triển bất động sản Việt Nam, bắt đầu từ những khu nghỉ dưỡng, nay mở rộng mạnh mẽ sang phân khúc căn hộ cao cấp trung tâm - nơi khách hàng đòi hỏi chuẩn sống tương đương Singapore, Bangkok hay Dubai.

Nếu Hà Nội và TP.HCM đều đã sở hữu những dự án bất động sản mang tính biểu tượng đặc sắc, thì Đà Nẵng đang hình thành một dải tài sản biểu tượng mới ven sông Hàn mà nổi bật là dự án The Legend Danang ở khu đất ngay đầu cầu Rồng.

Dự án ghi dấu sự hợp tác giữa chủ đầu tư Vipico, nhà phát triển ROX Signature và các đối tác vận hành quốc tế. Trong đó, Accor - Ennismore sẽ quản lý, vận hành tòa tháp khách sạn mang thương hiệu Hyde trong khu phức hợp. Đồng thời, CBRE tham gia tư vấn quản lý vận hành tháp căn hộ ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng - yếu tố giúp chuẩn hóa dịch vụ và đảm bảo hiệu quả khai thác dài hạn.

The Legend Danang được đánh giá có khả năng vượt chuẩn ROI (Return on Investment - tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư) tại thị trường Đà Nẵng

Ở vị trí được xem là "tọa độ tài chính - du lịch" mới của thành phố, The Legend Danang vừa hưởng lợi từ quỹ đất hiếm vừa sở hữu mô hình vận hành hai lớp: dịch vụ lưu trú (Accor - Ennismore) và quản lý tài sản (CBRE). Cấu trúc này giúp tối ưu công suất cho thuê, nâng giá trị tài sản và củng cố niềm tin của nhà đầu tư về khả năng tăng trưởng vốn.

Với kế hoạch bổ sung 7 bến thủy nội địa dọc sông Hàn của UBND TP. Đà Nẵng, The Legend Danang nằm trên trục phát triển chiến lược của mô hình "kinh tế mặt nước" - khai thác giá trị du lịch, thương mại và dịch vụ gắn với không gian ven sông, tương tự Bangkok hay Singapore. Dự án vì vậy hưởng lợi trực tiếp về dòng khách, giao thương và dư địa tăng giá từ hạ tầng mở rộng.

Theo các đơn vị nghiên cứu, thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng đang cho thấy sức bật mới với: ROI trung bình 7 - 9%/năm, tỷ lệ lấp đầy 70 - 80% ở sản phẩm vận hành tốt, biên độ tăng giá 10 - 15%/năm, nhờ quỹ đất trung tâm khan hiếm.

The Legend Danang mang phong cách home - resort, nằm tại tâm điểm trục phát triển du lịch - tài chính của thành phố

Trong bối cảnh này, các dự án sở hữu vị trí "độc bản", kết hợp với thương hiệu vận hành quốc tế như The Legend Danang được đánh giá có khả năng vượt chuẩn ROI nhờ sức hút đối với giới đầu tư quốc tế. Sự xuất hiện của thương hiệu Hyde góp phần nâng tầm tiêu chuẩn dịch vụ và tăng tính nhận diện, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho khu vực cầu Rồng.

Trong bức tranh lớn của tài sản biểu tượng châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang nổi lên như thị trường tiềm năng với dư địa tăng trưởng lớn. Và Đà Nẵng với những dự án có chuẩn vận hành quốc tế như The Legend Danang đang đặt dấu mốc cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.