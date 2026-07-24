Đà Nẵng khơi thông nguồn lực đất đai, tăng tốc gỡ vướng hàng trăm dự án

Tăng tốc gỡ vướng dự án, đưa đất đai trở lại phục vụ phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, UBND TP.Đà Nẵng xác định xử lý các dự án vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế Khu phức hợp thương mại và dịch vụ Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu) vào ngày 16.7 vừa qua ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.ĐÀ NẴNG

Theo UBND thành phố, mục tiêu không chỉ dừng ở việc giải quyết từng hồ sơ cụ thể mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị "đóng băng"; cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt 97,5%. Đối với nhóm dự án thuộc diện xử lý theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16, đã hoàn thành 206/354 dự án, đạt 58,2%.

Nhiều dự án lớn từng kéo dài nhiều năm đang từng bước được tháo gỡ, như: Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục giao đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư), Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu đô thị quốc tế Đa Phước…

Theo UBND thành phố, kết quả bước đầu cho thấy quá trình tháo gỡ đã chuyển từ giai đoạn rà soát sang xử lý thực chất, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện pháp lý được tiếp tục triển khai, sớm đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư quay trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như hồ sơ lưu trữ phân tán, dự án trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, việc xác định nghĩa vụ tài chính phức tạp, thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất và một số nhà đầu tư không còn đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án.

UBND TP.Đà Nẵng khẳng định quan điểm xuyên suốt là đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước và bảo đảm mọi quyết định đều đúng quy định pháp luật.

Khai thác hiệu quả đất công, tạo thêm dư địa tăng trưởng

Song song với việc xử lý các dự án tồn đọng, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng vừa công bố danh mục 145 cơ sở nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở đã được UBND thành phố thống nhất đưa vào khai thác cho thuê.

Trụ sở số 103 Hùng Vương (phường Hải Châu), nguyên là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, nằm trong danh mục tài sản công dự kiến cho thuê nhằm khơi thông nguồn lực đất đai ẢNH: B.N

Danh mục này có nhiều vị trí có giá trị thương mại cao tại khu vực trung tâm, như: các mặt bằng trên đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Pasteur, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ... cùng nhiều trụ sở cũ trên địa bàn Quảng Nam trước đây.

Theo kế hoạch, các cơ sở nhà, đất sẽ được xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê theo hình thức chào giá cạnh tranh hoặc niêm yết giá, với thời hạn thuê tối đa 10 năm.

Việc đưa quỹ nhà, đất công vào khai thác được kỳ vọng sẽ hạn chế lãng phí tài sản công, tạo thêm nguồn thu ngân sách và bổ sung mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại cuộc làm việc chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2026 vào ngày 21.7, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tiếp tục xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Theo kịch bản tăng trưởng, Đà Nẵng đặt mục tiêu GRDP 6 tháng cuối năm tăng 12,75%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 13,5-14,5% mỗi quý, công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 14,5%. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, logistics, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển phía nam.

Để bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn đạt hiệu quả thực chất, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành thực hiện nguyên tắc "6 rõ" gồm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền; đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.







