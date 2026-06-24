Đà Nẵng khơi thông nguồn lực, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, khu đất được áp dụng các cơ chế đặc thù theo hai nghị quyết của Quốc hội nhằm xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư và các kết luận thanh tra, kiểm tra kéo dài nhiều năm.

Đáng chú ý, sau khi được xác định đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỉ đồng do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư cũng được bổ sung vào danh mục các dự án cần tháo gỡ vướng mắc trong đợt 2.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang ẢNH: NGỌC PHÚ

Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp dự án hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn tồn đọng, tạo điều kiện tái khởi động tiến độ đầu tư sau thời gian dài gặp khó khăn.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, phần lớn các dự án thuộc diện xử lý là những trường hợp tồn tại vướng mắc về pháp lý đất đai, thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính hoặc liên quan đến các kết luận thanh tra từ nhiều năm trước.

Tính đến nay, thành phố đã xử lý được 1.984/2.035 dự án vướng mắc, đạt tỷ lệ 97,5%, tương ứng tổng vốn đầu tư gần 467.000 tỉ đồng. Kết quả này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các tồn tại lịch sử, đồng thời tạo nền tảng để huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tháo gỡ thành công các dự án tồn đọng không chỉ giúp giải phóng nguồn lực đất đai mà còn tạo điều kiện thu hút thêm vốn đầu tư xã hội, thúc đẩy thị trường bất động sản, du lịch, dịch vụ và xây dựng phát triển. Nhiều dự án sau khi được xử lý vướng mắc có thể nhanh chóng được triển khai trở lại hoặc đưa vào khai thác, góp phần tăng thu ngân sách và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Hàng trăm dự án trọng điểm đang được thành phố Đà Nẵng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, cho hay việc Quốc hội cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

"Trong nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn do các vướng mắc pháp lý kéo dài khiến dự án bị đình trệ, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay không chỉ giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới đến với thành phố Đà Nẵng", ông Bảo nhận định.

Ông Bảo cho rằng khi các dự án lớn được tái khởi động sẽ kéo theo nhu cầu về xây dựng, thương mại, dịch vụ, logistics và lao động, từ đó tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế cùng phát triển. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết nếu giải quyết triệt để các dự án tồn đọng, thành phố có thể khơi thông hàng trăm nghìn tỉ đồng đang "nằm im" tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, Khu đô thị quốc tế Đa Phước hay sân vận động Chi Lăng… Đây là nguồn lực rất lớn, tạo cú hích cho đầu tư hạ tầng, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hưng cho hay Đà Nẵng xác định xử lý các dự án tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong những năm tới. Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc tương tự để đề xuất bổ sung vào danh mục xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản công.

"Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới vai trò cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và là trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, du lịch chất lượng cao, việc khơi thông các nguồn lực bị "đóng băng" nhiều năm được xem là đòn bẩy quan trọng để tạo dư địa phát triển mới", ông Hưng nói.

Nếu các cơ chế đặc thù được thực thi hiệu quả, Đà Nẵng không chỉ giải quyết được các vướng mắc kéo dài nhiều năm mà còn tạo nền tảng vững chắc để bứt phá về tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực và cả nước.