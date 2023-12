Đà Nẵng: Khởi tố 17 côn đồ tham gia vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 23.12, nhóm Ngũ Bang gồm nhiều thanh thiếu niên côn đồ đi trên xe máy từ TX.Điện Bàn (Quảng Nam) về trung tâm TP.Đà Nẵng để tìm đánh một nhóm đối thủ có mâu thuẫn từ trước.



Trên đường di chuyển, nhóm này tung tin lên mạng xã hội lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác nhập đoàn.

Tổng cộng có hơn 40 côn đồ nhập đoàn mang theo đao kiếm kéo ra phía đường Như Nguyệt (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Do không tìm được đối thủ, đoàn người chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô và chạy xe dàn hàng ngang gây rối trên đường phố.

Công an H.Hòa Vang khởi tố trước mắt 17 côn đồ trong nhóm bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Lúc này, nhóm đối thủ gồm 9 người ở xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nghe tin bị truy tìm nên hẹn nhóm Ngũ Bang giải quyết mâu thuẫn tại khu vực Cầu Đỏ trên QL1, đoạn qua xã Hòa Châu. Giữa hai nhóm xảy ra hỗn chiến vào lúc 0 giờ ngày 24.12.

Cùng thời điểm này, lực lượng tuần tra đêm xã Hòa Châu phát hiện vụ hỗn chiến, truy bắt được một số thanh thiếu niên và tạm giữ nhiều xe máy.

Tiếp đó, Công an H.Hòa Vang mở rộng điều tra, đến ngày 27.12 đã làm rõ 2 nhóm thanh thiếu niên với khoảng 50 nghi phạm.

Hiện Công an H.Hòa Vang đã bắt được 30 côn đồ, qua đó khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong đó bắt tạm giam 10 bị can gồm: Phan Nhật Hùng (ngụ H.Hiệp Đức), Lê Trung Hậu (cùng 18 tuổi, ngụ H.Thăng Bình), Võ Nguyễn Thanh Huy, Phạm Ngọc Nỡ, Hà Thạnh, Lâm Ngọc Hải Âu (cùng 19 tuổi), Phạm Quy (21 tuổi), Hà Phước Hậu (20 tuổi, cùng ngụ TX.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Huỳnh Đình Tài, Nguyễn Phạm Văn Lợi (cùng 19 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

7 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Thân Văn Thuận, Phạm Tuấn Vũ (cùng ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Huỳnh Quốc Việt (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Văn Hùng, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Phúc Khang (cùng 18 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng).

Ngoài ra, 3 bị can Thạnh, Huy, Nỡ (trong nhóm 10 bị can bị bắt) còn bị Công an TP.Hội An (Quảng Nam) khởi tố tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã nhiều lần ngăn chặn, khởi tố, bắt hàng loạt thanh thiếu niên trong nhóm Ngũ Bang chuyên gây rối, tụ tập thanh thiếu niên, côn đồ đánh nhau, tham gia các vụ hỗn chiến.