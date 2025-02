Đà Nẵng khởi tố 9 côn đồ đường phố hỗn chiến trong ngày sinh nhật

Ngày 9.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố đối với 9 bị can của 2 nhóm côn đồ tham gia hỗn chiến, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Doãn Tống Hoàng Jimmy, Lê Phước Hiệp, Trương Bảo Tâm, Lê Thanh Sang, Đinh Quang Long, Phan Tấn Gia Hưng, Tăng Quốc Minh Hưng và Trần Anh Tuấn (cùng 18 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), riêng T.A.Đ (15 tuổi 10 tháng) bị xử lý hành chính vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Đây là các thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận tối mùng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua (ngày 6.2) ở khu vực số 132 Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê).

Công an Q.Thanh Khê khởi tố các bị can ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, thời điểm trên, Phong tổ chức sinh nhật, rủ Hoàng Jimmy, Hiệp, Tâm, Sang và Long. Cả nhóm đi trên đường Lê Duẩn về hướng Điện Biên Phủ thì gặp một nhóm khác, trong đó có T.A.Đ, Tuấn, Gia Hưng và Minh Hưng đi trên 2 xe máy.

Lúc này, nhóm Phong nẹt bô, tạt đầu xe của nhóm Đ. khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm của Đ. thấy vậy đuổi theo để đánh lại. Xe của Gia Hưng chở Tuấn ép được xe của Hiệp và Long. Tuấn rút dây thắt lưng đánh Long gây thương tích.

Thấy Long bị đánh, Phong, Jimmy, Tâm, Sang quay xe lại và cầm mũ bảo hiểm giải vây, đánh T.A.Đ bị thương. Phong cũng bị nhóm đối thủ đánh trả.

Theo Công an Q.Thanh Khê, vụ hỗn chiến giữa đường phố gây mất an ninh trật tự, ùn tắc; hành vi phóng xe truy đuổi, đánh nhau gây mất an toàn giao thông, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vụ việc còn quay video tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội, đủ yếu tố cấu thành hành vi gây rối.