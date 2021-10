Đà Nẵng: Khởi tố bị can mở tiệc ma túy cho bạn gái

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam Hồ Duy Khánh (39 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), xử phạt hành chính 3 dân nghiện ma túy còn lại.

Theo điều tra, lúc 1 giờ ngày 10.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào nhà số 33 đường An Thượng 18 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mở tiệc bay lắc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 đĩa sứ, hàng khay Ketamine.

Qua thử test, các dân nghiện gồm Hồ Duy Khánh, P.V.H (32 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) và 2 bạn gái là Đ.T.M (40 tuổi) và H.T.N (26 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) đều dương tính với ma túy.

Khánh khai nhận, trước đó, bạn gái Khánh là Đ.T.M nói Khánh tìm ma túy về sử dụng, mặc dù biết TP.Đà Nẵng trong thời gian này đang giãn cách xã hội, nhưng Khánh vẫn tìm mua ma túy và rủ cả nhóm tụ tập để thác loạn.





Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng cho biết thêm, bên cạnh việc khởi tố Khánh, Công an quận còn xử phạt hành chính một vụ tụ tập sử dụng trái phép ma túy khác trong thời gian giãn cách xã hội với 6 đối tượng N.V.T (36 tuổi, ngụ Thái Bình), T.M.Q (25 tuổi, ngụ Bình Định), H.N.P.Q (34 tuổi, ngụ Q.Hải Châu), P.D.H.A (47 tuổi) và Đ.T.T (27 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).