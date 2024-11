Đà Nẵng: Khởi tố vụ nữ 'đại lý' bán ma túy mới dạng tinh dầu

Ngày 4.11, Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy liên quan đường dây tiêu thụ loại ma túy mới dạng tinh dầu.



Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 14.10, tại đường Trần Thánh Tông (tổ 12, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), tổ công tác của Đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện H.Đ.T (ngụ tổ 25, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy mà T. điều khiển có 9 chai nhựa chứa chất lỏng màu đỏ và tím. T. khai nhận chất lỏng trên là ma túy dạng tinh dầu dùng để tẩm vào thuốc lá điếu hoặc sử dụng cho thuốc lá điện tử. T. được một cô gái chưa rõ lai lịch thuê làm "shipper" để giao hàng cho khách mua.

Phạm Thị Trà My và tang vật ẢNH: TRÚC HÀ

Củng cố lời khai của H.Đ.T và mở rộng điều tra, tổ công tác Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) làm rõ nữ "đại lý" chuyên phân phối ma túy mới là Phạm Thị Trà My (23 tuổi, ngụ phòng 2004, số nhà 15 đường Dương Vân Nga, P.Nại Hiên Đông).

Kiểm tra hành chính chỗ ở của Phạm Thị Trà My, lực lượng phối hợp phát hiện có 3 chai nhựa chứa khoảng 500 ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100 ml tinh dầu ma túy, 139 vỏ chai nhựa nhỏ và một số tang vật khác dùng để sang chiết.

Mở rộng điều tra, Phạm Thị Trà My giao nộp thêm 2 chai nhựa khoảng 1 lít tinh dầu ma túy. My khai nhận đã mua số tinh dầu ma túy trên qua mạng xã hội người chưa rõ lai lịch, nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh. My sang chiết ma túy ra các chai nhỏ và bán kiếm lời.

Lực lượng biên phòng đã gửi mẫu giám định và kết quả cho thấy trong tinh dầu chứa thành phần chất ma túy. Hiện vụ án tiếp tục được bàn giao Công an Q.Sơn Trà để mở rộng điều tra.