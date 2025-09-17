Đà Nẵng: Khu dinh thự compound dành cho giới siêu giàu

Regal Group vừa khởi công dinh thự The Palace Đà Nẵng, bộ sưu tập 22 dinh thự siêu sang tọa lạc trong khu biệt thự khép kín Regal Victoria, trên quỹ đất vàng Nam Đà Nẵng.

Khởi công dinh thự The Palace dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, đề cao trải nghiệm, tận hưởng chất lượng cuộc sống đỉnh cao

The Palace Đà Nẵng là dự án dinh thự siêu sang của Regal Group, được những tên tuổi hàng đầu hợp tác kiến tạo: thiết kế quốc tế của Studio8, VictoryCons thi công, Regal Hotels quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Sự kết hợp này không chỉ bảo chứng cho chất lượng, mà còn đưa The Palace trở thành biểu tượng sống thượng lưu theo chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, dự án tiên phong ứng dụng nghệ thuật chuyển vị ánh sáng, biến không gian sống thành câu chuyện nghệ thuật riêng biệt, tinh tế, xứng đáng với đẳng cấp của cộng đồng tinh hoa.

Gu quyến rũ toát lên sức hút khó cưỡng, nơi ánh sáng, màu sắc và đường nét hòa quyện hoàn hảo

Khu dinh thự nằm trên quỹ đất bao quanh bởi biển, sông và núi, mang đến sự cân bằng và nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Đây cũng là đặc quyền đắt giá cho những cư dân theo lối sống ‘Wellness Luxury’.

Từ The Palace, chỉ mất 3 phút đến với biển, chỉ 10 phút đến phố cổ Hội An, Di sản văn hóa thế giới.

Đặc quyền kép gần biển, gần di sản, cùng 2 sân golf quốc tế Montgomerie Links và Legend Đà Nẵng Golf Resort, The Palace là một trong số ít dự án hội tụ đầy đủ yếu tố nghỉ dưỡng, thể thao và văn hóa.

Gu sang trọng với những gam màu lung linh, mang nét đẹp bí ẩn và cuốn hút

Điểm nhấn độc đáo của bộ sưu tập dinh thự The Palace còn là hệ thống kênh điều hòa nội khu, ‘lá phổi xanh’ mang lại khí hậu mát lành quanh năm. Mỗi dinh thự đều hướng sông Cổ Cò, gia chủ tận hưởng trọn vẹn khung cảnh ven sông và không gian sinh hoạt ngoài trời.

Các dinh thự The Palace còn được thừa hưởng toàn bộ tiện ích của Regal Victoria, như siêu thị, nhà hàng, công viên, trường học quốc tế, khu thể thao. Đây cũng là một trong số ít khu compound tại Đà Nẵng đã hình thành cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp.

Gu thanh lịch mang vẻ đẹp của sự tinh tế và thanh thoát bao phủ trong từng không gian

The Palace kiêu hãnh vươn mình giữa tâm điểm phát triển Nam Đà Nẵng, nơi kết nối giao thương hiện đại và những tiện ích đẳng cấp toàn cầu đang dần hiện hữu. Không đơn thuần là nơi an cư, khu compound siêu sang còn là pháo đài kiên cố của sự riêng tư, là không gian sống đậm chất nghệ thuật, nơi mọi tiện nghi phục vụ cho một phong cách sống thượng lưu đích thực.