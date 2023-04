Đà Nẵng kích cầu du lịch 2023

Chương trình "Tận hưởng Đà Nẵng 2023" có nhiều hình thức mới, cơ sở cập nhật, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và các xu hướng của các thị trường hiện nay, gồm chuỗi lễ hội, sự kiện đặc sắc như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; mùa du lịch biển Đà Nẵng; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKIDS; Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng; Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng; Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng; Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng...

hu du lịch Bà Nà Hills bổ sung nhiều hoạt động nổi bật nhằm thu hút du khách ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tặng hơn 10.000 voucher

Các sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí đặc sắc ngày và đêm tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Mikazuki, VinWonders Nam Hội An, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, bãi biển đêm Mỹ An, Dana Beach Color… cùng các hoạt động đặc sắc hai bên bờ sông Hàn, Phố du lịch An Thượng, Chợ đêm Sơn Trà, Helio...

Các sản phẩm du lịch mới sẽ được liên tục tổ chức phục vụ du khách, cùng hơn 10.000 voucher hấp dẫn của các khu điểm du lịch, khách sạn, resort 4-5 sao, show diễn, tàu du lịch, cơ sở dịch vụ ẩm thực, spa chất lượng cao tặng cho du khách qua hình thức share/like ảnh, video về du lịch Đà Nẵng, tham gia các minigame tại các nền tảng mạng xã hội như Kkday, Naver, kênh Danang FantastiCity, group Việt Nam ơi…

Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch với các sản phẩm chất lượng cao, uy tín như Tập đoàn Sun Group, Mường Thanh, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, VinWonders Nam Hội An, Premier Village, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Furama, Marriott Resort & Spa…

Chương trình kích cầu thị trường nội địa sẽ được thực hiện qua các kênh của Danang FantastiCity, group Việt Nam ơi! với các cuộc thi chia sẻ ảnh, video check-in các địa điểm tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, các trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ trên địa bàn thành phố sẽ triển khai chương trình "Happy Hour" với việc giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt vào các khung giờ/ngày thấp điểm, giúp du khách có những giây phút trải nghiệm dịch vụ đa dạng nhất.

Đến nay, Sở Du lịch đã phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận huyện, thu hút hơn 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch tham gia.

Một số hoạt động ở biển Đà Nẵng mùa cao điểm du lịch ẢNH: NGUYỄN TÚ

Kích cầu ở các thị trường trọng điểm

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, Ban tổ chức sẽ thông qua các nền tảng "hot" hiện nay là Kkday và Naver để triển khai chương trình kích cầu trực tiếp đến các thị trường quốc tế trọng điểm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

"Thông qua việc hợp tác với các nền tảng mạng xã hội để thực hiện chương trình kích cầu năm nay, ngành du lịch thành phố hy vọng sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông quảng bá một cách đồng bộ, hiệu quả, lan tỏa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng hấp dẫn, an toàn và mến khách cùng các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc với khách du lịch nội địa và quốc tế để du khách tận hưởng và cùng chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc, trải nghiệm thú vị về Đà Nẵng.

Đồng thời đây cũng là cơ hội quảng bá trực tiếp thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cho các cơ sở kinh doanh thông qua hình thức trải nghiệm dịch vụ miễn phí cho khách hàng, từ đó thúc đẩy khôi phục hoạt động du lịch và kích cầu thu hút khách du lịch đến với thành phố" - bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong quý 1 năm 2023, hoạt động du lịch thành phố đã đạt được những con số khá ấn tượng với lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,42 triệu lượt.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là chương trình đặc biệt trong mùa cao điểm kích cầu du lịch ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến thành phố trong quý 1 năm 2023 ước tính đạt 9.300 chuyến với hơn 1,47 triệu lượt khách. Các đường bay quốc tế mới vừa được khai trương như: Đà Nẵng - Macau; Đà Nẵng - Narita (Nhật Bản), Đà Nẵng - Viên Chăn (Lào).

"Chương trình Tận hưởng Đà Nẵng - Enjoy Da Nang 2023" sẽ truyền thông, quảng bá điểm đến Đà Nẵng trên phạm vi rộng bằng nhiều kênh, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2023 đề ra và khôi phục hoàn toàn các hoạt động phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Chúng tôi tin tưởng rằng, chương trình kích cầu du lịch sẽ là cú hích đầu tiên để khởi động chuỗi các chương trình sự kiện, lễ hội hấp dẫn thu hút khách", bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch TP.Đà Nẵng chia sẻ.