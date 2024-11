Đà Nẵng: Kiểm tra, phát hiện nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy

Ngày 5.11, Công an P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm pháp luật tại cơ sở Ruby sử dụng nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy, không hợp đồng lao động.



Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an P.Hòa Thọ Tây phát hiện một số quán karaoke dọc tuyến đường Trường Sơn (cầu vượt Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây) có dấu hiệu hoạt động vi phạm quy định.

Phiếu tính tiền món "gà đi bộ" giá 300.000 đồng/con ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lúc 0 giờ 30 ngày 3.11, Công an P.Hòa Thọ Tây bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ruby (số 9A đường Trường Sơn). Lúc này, karaoke Ruby có 4 phòng đang hoạt động, lực lượng công an bắt quả tang các phòng đều có nữ nhân viên phục vụ vi phạm pháp luật.

Cụ thể, tất cả nhân viên đều không có hợp đồng lao động với cơ sở. Chủ cơ sở khai nhận các nữ nhân viên được gọi từ bên ngoài khi có khách để phục vụ tiếp khách theo giờ.

2 nữ tiếp viên karaoke dương tính với ma túy ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với khách hát karaoke và nữ nhân viên phục vụ, Công an phường phát hiện 4 nhân viên dương tính với ma túy gồm N.T.T.T (29 tuổi), Đ.V.M (23 tuổi), N.V.T (22 tuổi, cùng ở TP.Đà Nẵng) và Y.H (19 tuổi, ở Kon Tum), trong đó có 2 nữ nhân viên tiếp khách.

Tiếp tục kiểm tra hành chính, Công an P.Hòa Thọ Tây phát hiện phiếu tính tiền vào thời điểm rạng sáng 3.11 có dấu hiệu nghi vấn. Tổng số tiền là 1,91 triệu đồng tính cho khách với 9 sản phẩm, dịch vụ như bia, bánh các loại, nước ngọt, nước lọc, trái cây, thuốc lá, khăn giấy…

2 nhân viên tại quán dương tính với ma túy ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, karaoke Ruby cung cấp 3 món "gà đi bộ" với giá cao nhất trong các dịch vụ ghi trên phiếu tính tiền là 300.000 đồng/con, khách trả 900.000 đồng. Chủ cơ sở thừa nhận đặt tên "gà đi bộ" là ám hiệu phần tính tiền boa cho nữ nhân viên phục vụ khách hát tại phòng karaoke.

Công an P.Hòa Thọ Tây đã lập biên bản các lỗi của cơ sở kinh doanh karaoke Ruby gồm: hoạt động kinh doanh quá giờ so với giấy phép đăng ký; số phòng kinh doanh dịch vụ nhiều hơn so với đăng ký ban đầu; sử dụng nhân viên, nhất là nữ tiếp viên phục vụ khách hát karaoke không có hợp đồng lao động...