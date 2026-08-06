Đà Nẵng kiến tạo không gian văn hóa sáng tạo

Từ những thương hiệu văn hóa

Tại hội nghị tổng kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV diễn ra ngày 4.8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, DIFF và DANAFF không còn là những sự kiện đơn lẻ mà đã trở thành hai thương hiệu văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố, được Trung ương và truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Đáng chú ý, người đứng đầu UBND thành phố cho biết năm 2026 là năm đầu tiên Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, việc tổ chức thành công DIFF 2026 và DANAFF IV không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, góp phần nuôi dưỡng không gian sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ ẢNH: HUY ĐẠT

Đó không chỉ là đánh giá đối với hai sự kiện vừa khép lại, mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy phát triển văn hóa của Đà Nẵng. Thành phố không còn nhìn mỗi lễ hội như một hoạt động độc lập phục vụ quảng bá hay thu hút khách du lịch, mà đặt chúng trong một chiến lược phát triển dài hạn, nơi mỗi sự kiện là một mắt xích của hệ sinh thái văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Thực tế cho thấy, trong vài năm gần đây, Đà Nẵng đã từng bước hình thành chuỗi sự kiện văn hóa diễn ra xuyên suốt quanh năm. Bên cạnh DIFF và DANAFF là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, triển lãm nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, những ngày phim, hoạt động thể thao và diễn đàn hợp tác. Các sự kiện có quy mô, chủ đề khác nhau nhưng đều hướng đến việc mở rộng không gian giao lưu văn hóa, thu hút cộng đồng tham gia và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Hiệu quả bước đầu đã được thể hiện khá rõ. Riêng trong thời gian diễn ra DIFF 2026 và DANAFF IV, thành phố đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, khoảng 3,15 triệu lượt khách tham quan, vui chơi, trong đó có 1,3 triệu lượt khách quốc tế. DIFF 2026 cũng được tạp chí Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 Lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, trong khi DANAFF ngày càng khẳng định vị thế là liên hoan phim quốc tế uy tín của khu vực với 102 bộ phim, khoảng 200 suất chiếu và hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim tham dự.

Những con số đó cho thấy các sự kiện văn hóa không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mà còn trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của thành phố.

Lãnh đạo Chính phủ và TP.Đà Nẵng tham dự khai mạc DANAFF IV, sự kiện góp phần định vị Đà Nẵng là điểm hẹn điện ảnh và sáng tạo của khu vực ẢNH: HUY ĐẠT

Kiến tạo không gian sáng tạo từ văn hóa

Điểm đáng chú ý hơn là Đà Nẵng không dừng ở việc mở rộng quy mô các sự kiện, mà đang từng bước hình thành những không gian văn hóa sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 80. Đó là những không gian nơi văn hóa không chỉ được trình diễn hay thưởng thức, mà còn tạo ra cơ hội sáng tạo, kết nối và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

DIFF 2026 đưa nghệ thuật pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn hội tụ, mở rộng không gian sáng tạo bên sông Hàn ẢNH: BTC DIFF 2026

DIFF là ví dụ rõ nét khi lễ hội đã vượt ra ngoài khuôn khổ những đêm trình diễn pháo hoa để kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, công nghệ trình diễn, kinh tế ban đêm, du lịch và các hoạt động trải nghiệm. Trong khi đó, DANAFF cũng không còn chỉ là nơi chiếu phim và trao giải mà từng bước hình thành hệ sinh thái điện ảnh thông qua DANAFF Industry Days, DANAFF Project Market, các diễn đàn chuyên môn, hội thảo quốc tế, kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất và phát triển nguồn nhân lực điện ảnh.

Tương tự, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc hay Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đều mở rộng không gian sáng tạo bằng cách kết hợp văn hóa với giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thể thao, nghệ thuật số và giao lưu nhân dân. Không gian công viên, quảng trường, bảo tàng, nhà hát hay các tuyến phố không còn chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện mà trở thành nơi người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia trải nghiệm, sáng tạo và kết nối.

Đội Bồ Đào Nha nhận giải quán quân DIFF 2026, khép lại mùa lễ hội pháo hoa với những dấu ấn về nghệ thuật và sáng tạo ẢNH: BTC DIFF 2026

Điểm chung của các sự kiện là luôn đặt văn hóa bản địa trong mối quan hệ đối thoại với văn hóa thế giới. Bài chòi, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống, đá mỹ nghệ Non Nước, ẩm thực xứ Quảng… được giới thiệu song hành với điện ảnh, K-pop, nghệ thuật số, trình diễn quốc tế hay các diễn đàn hợp tác. Chính sự giao thoa ấy giúp những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được làm mới bằng những hình thức tiếp cận hiện đại, tạo thêm sức hấp dẫn đối với công chúng và du khách.

Từ chuỗi sự kiện văn hóa diễn ra liên tục trong năm đến định hướng được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tại hội nghị ngày 4.8, có thể thấy Đà Nẵng đang từng bước chuyển từ tư duy tổ chức các sự kiện riêng lẻ sang hình thành một hệ sinh thái các không gian văn hóa sáng tạo. Trong đó, mỗi lễ hội, liên hoan hay hoạt động giao lưu không chỉ tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân và du khách mà còn mở rộng không gian kết nối giữa văn hóa, du lịch, điện ảnh, công nghệ, giáo dục và các ngành dịch vụ. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW khi đặt văn hóa vào vai trò nguồn lực nội sinh, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và tăng trưởng kinh tế - xã hội.