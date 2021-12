Đà Nẵng: Làm rõ vụ nữ sinh đánh hội đồng bạn học ở cầu Thuận Phước

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn học đánh hội đồng giữa đường. Các nữ sinh dùng tay chân đánh, đạp, có người cầm mũ bảo hiểm để đánh bạn giữa trời mưa.

Công an Q.Hải Châu đã chỉ đạo Công an P.Thuận Phước (Q.Hải Châu) vào cuộc xác minh, theo đó, địa điểm xảy ra tại khu vực chân cầu Thuận Phước. Công an phường đã mời nhóm nữ sinh này làm việc.

Theo điều tra, sáng 28.12, hai nữ sinh L.V.T.T và T.T.K.K mâu thuẫn với bạn là em P.T.T.H (cùng 14 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), nên T. và K. hẹn H. đến đường Xuân Diệu, đoạn chân cầu Thuận Phước để giải quyết.





T. và K. rủ thêm 3 nữ sinh khác, tại đây, 5 nữ sinh này đã dùng mũ bảo hiểm, đấm, đá H. gây thương tích. Người đi đường chứng kiến đã quay lại clip và tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Công an P.Thuận Phước đã lập biên bản, yêu cầu các nữ sinh cam kết không tái diễn, đồng thời mời phụ huynh và nhà trường đến để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh con em. Tại buổi làm việc, các nữ sinh này đều nhận thức được việc đánh hội đồng bạn học là hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.