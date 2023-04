Đà Nẵng: Lần đầu người dân được xem công an diễu hành, trình diễn nhạc

Tối 29.4, tại phía tây cầu Rồng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Đoàn nghi lễ Công an nhân dân Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tổ chức trình diễn các tác phẩm nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Đoàn nghi lễ Công an nhân dân Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn tại cầu Rồng HUY ĐẠT

Tại đây, 80 cán bộ, chiến sĩ diễu hành và biểu diễn nhạc kèn trên quãng đường dài hơn 1 km (từ phía tây cầu Trần Thị Lý đến cầu Rồng).

Cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn 23 tác phẩm với nội dung ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước; quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"...

Lần đầu tiên Đoàn nghi lễ Công an nhân dân Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễu hành, trình diễn nhạc kèn phục vụ người dân và khách du lịch ở Đà Nẵng HUY ĐẠT

Nữ công an cùng đoàn nhạc biểu diễn trên đường phố Đà Nẵng HUY ĐẠT

23 tác phẩm với nội dung ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước... được trình diễn nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước HUY ĐẠT

Đây là lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại TP.Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước nên đã thu hút lượng lớn người dân và du khách.

Thiếu tá Nguyễn Quang Chuẩn, Chỉ huy dàn nhạc, Đội quân nhạc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), cho biết chương trình nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và truyền tải thông điệp: "Chiến sĩ công an nhân dân không chỉ đấu tranh với tội phạm mà còn là những chiến sĩ luôn gần gũi nhân dân...".

Diễu hành, biểu diễn các ca khúc về Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân, du khách

Người dân và du khách tại TP.Đà Nẵng lần đầu được thưởng thức chương trình ấn tượng HUY ĐẠT

Du khách ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại TP.Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 HUY ĐẠT

Những nữ công an biểu diễn trong chương trình nhận được "cơn mưa" pháo tay từ người dân và du khách HUY ĐẠT

Bà Phan Thị Hòa (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Lần đầu tôi được xem công an biểu diễn hoành tráng, tuyệt vời như vậy. Biểu diễn nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước thật sự rất ý nghĩa. Mọi người rất thích, hào hứng lắm. Mong rằng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn nhiều hơn trong ngày lễ lớn để người dân được gần gũi với công an".