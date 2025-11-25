Đà Nẵng lấy con người làm trung tâm của phát triển

Con người chính là nguồn lực đặc biệt

Nằm ở trung tâm miền Trung, TP.Đà Nẵng có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và là cửa ngõ giao thương quan trọng. Thành phố sở hữu địa hình hài hòa với núi, sông, biển và những bãi cát trải dài tuyệt đẹp. Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng còn được ghi nhận với tốc độ phát triển hạ tầng nhanh, môi trường sống trong lành và lối sống thân thiện.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm hỏi, động viên người dân xã vùng cao Trà Tân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với danh xưng "thành phố đáng sống", hiện nay Đà Nẵng đang tiếp tục định hình chiến lược phát triển mới, với mục tiêu rõ ràng: "Lấy con người làm trung tâm phục vụ - hướng tới thành phố văn minh, đáng sống hơn".

Trong nhiều cuộc họp và diễn đàn chiến lược, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đều khẳng định, con người chính là nguồn lực đặc biệt, là yếu tố then chốt tạo nên thương hiệu "thành phố đáng sống". Vì vậy, định hướng phát triển đô thị của TP.Đà Nẵng luôn gắn liền với yếu tố con người.

Điển hình như quy hoạch các dự án chỉnh trang hạ tầng, quy hoạch ven sông - ven biển đến việc hình thành các khu đô thị xanh, tiện ích đồng bộ, kiến trúc hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Chính quyền thành phố luôn đặt sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của mọi hoạt động. Đó không chỉ là mục tiêu mà còn là cam kết về một chính quyền gần dân, lắng nghe dân, phục vụ dân. Các nguyên tắc như "dân là gốc", "nhân dân là chủ thể, là trung tâm của đổi mới và phát triển" được cụ thể hóa trong mọi chủ trương, chính sách.

Một trong những yếu tố cốt lõi để Đà Nẵng xây dựng thành phố văn minh, đáng sống là phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong công cuộc phát triển. Thành phố duy trì sự đồng thuận xã hội trên nền tảng niềm tin, đối thoại và minh bạch, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân.

Song song với việc mở rộng dân chủ, thành phố cũng chú trọng đến việc giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo ra một môi trường sống công bằng, đáng tin cậy và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, người dân Đà Nẵng được đánh giá là thân thiện, trung thực, sống tình cảm và có tinh thần cộng đồng cao. Đây là nền tảng văn hóa góp phần định vị thương hiệu đô thị mang bản sắc riêng.

Hướng đến thành phố đáng sống bậc nhất khu vực châu Á

Để thực sự trở thành thành phố văn minh và đáng sống, TP.Đà Nẵng đang tập trung vào nhiều định hướng lớn. Trong đó, phát triển con người và nguồn lực chất lượng cao; đào tạo nhân lực, thu hút chuyên gia trong nước và quốc tế; đầu tư cho giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn bản sắc; quy hoạch đô thị gắn với thiên nhiên…

Trung tâm TP.Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo định hướng phát triển đô thị đã được phê duyệt, đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành một thành phố thông minh, xanh, đáng sống bậc nhất khu vực châu Á, với các khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bản sắc văn hóa rõ nét và môi trường sống lý tưởng cho cả người dân và cộng đồng quốc tế.

Ngoài tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa là thế mạnh lớn thì tài nguyên lớn nhất của Đà Nẵng chính là con người. Vì vậy, thành phố không đặt con người phía sau sự phát triển, mà đưa con người trở thành trung tâm, là mục tiêu, là động lực, là chủ thể của mọi thay đổi.

Để thành phố thực sự trở thành nơi người dân muốn sống, nhà đầu tư muốn đến, du khách muốn quay lại, thì mỗi chính sách, mỗi công trình TP.Đà Nẵng đều đặt con người ở trung tâm.

Một lãnh đạo TP.Đà Nẵng khẳng định, địa phương đang từng bước xây dựng một thành phố không chỉ phát triển, mà còn nhân văn, bền vững và hạnh phúc. Thành phố luôn luôn ưu tiên chính sách vì con người, bởi một thành phố chỉ thực sự đáng sống khi người dân cảm thấy an toàn, hạnh phúc và tự hào với nơi mình sinh sống.

Chính điều này làm nên sự khác biệt trong tầm nhìn phát triển và tạo dựng thương hiệu "thành phố đáng sống" không chỉ trên bản đồ Việt Nam mà còn vươn ra khu vực và thế giới.