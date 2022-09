Đà Nẵng: Mâu thuẫn tình cảm, dùng súng giả dọa bắn người yêu

Ngày 1.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên về hành vi dùng súng giả uy hiếp người yêu vì mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, sáng 29.8, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) nhận được tin báo từ chủ quán cà phê Đà Nẵng Garden (số 219 đường Yên Thế, P.Hòa An), về việc tại quán có một phụ nữ bị nam thanh niên dùng súng đe dọa.

Theo trình báo, đôi nam nữ đang uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên rút súng chĩa vào đầu người yêu, dọa bắn, giết.





Nhận tin báo, Công an P.Hòa An tổ chức lực lượng ngăn chặn kịp thời, qua xác minh, người phụ nữ tên là N.T.L.(39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), còn nam thanh niên người yêu của chị L. là anh L.A.H. (35 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, anh L.A.H đã mua súng giả để hù dọa chị L. do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Công an P.Hòa An thu hồi khẩu súng giả, lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý theo thẩm quyền.