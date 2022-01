Đà Nẵng: Mê lô đề, nữ quái tung hoành móc túi ở các chợ

Ngày 26.1, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự “nữ quái hai ngón” Phan Thị Minh Trang (55 tuổi, ngụ tổ 6 Miếu Bông, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) chuyên móc túi ở các chợ.

Trước đó, tối 25.1 tại chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến), tiểu thương Trần Thị Liên (ngụ thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) kiểm tra quầy hàng thịt heo cuối ngày buôn bán, thì hoảng hồn phát hiện mất túi xách có 45 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng 9.8 (2,5 chỉ), 1 điện thoại Samsung Galaxy A7 cùng một số giấy tờ… Đây là toàn bộ tiền để kinh doanh quầy hàng thịt heo dịp tết.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang trích xuất camera an ninh tại khu vực chợ Lệ Trạch, cùng xác minh một số thông tin liên quan.

Qua đó lực lượng công an nghi vấn một người phụ nữ trung niên, mặc áo màu hồng, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đi xe máy tay ga…

Lần theo dấu vết nghi can, Công an H.Hòa Vang xác định người phụ nữ ngoài địa phương này là Phan Thị Minh Trang, tuy hộ khẩu ở Hòa Phước nhưng thuê nhà trọ tại số 243 Tô Hiệu (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Thời gian gần đây, Trang thường xuyên xuất hiện ở chợ Lệ Trạch nhưng không bao giờ mua hàng hóa, cũng không có người quen, không tiếp xúc với ai trong chợ.





Khuya ngày 25.1, Công an H.Hòa Vang mật phục nơi nhà trọ của Trang, bắt được Trang ngay phòng trọ. Ban đầu Trang kêu oan nhưng qua đấu tranh, Trang thừa nhận hành vi móc trộm túi xách tiểu thương chợ Lệ Trạch.

Ngoài ra, trong sáng ngày 25.1, Trang còn móc túi được 36 triệu đồng tại Chợ đầu mối Hòa Cường (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Số tiền 81 triệu đồng từ móc túi này, Trang dùng trả nợ vay mượn trước đó để chơi lô đề. Công an H.Hòa Vang thu hồi được 3 triệu đồng, còn lại các tài sản trộm cắp Trang để ở nhiều nơi. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm cắp, móc túi khác do Trang gây ra ở các chợ.