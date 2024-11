Đà Nẵng mưa lớn: Cứu hộ nhiều khu dân cư ngập sâu

Sáng 5.11, ông Võ Lê Anh, Chủ tịch UBND P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng cứu hộ của địa phương đã sơ tán 13 người của 5 hộ dân có nhà bị ngập sâu trong mưa lớn, có nguy cơ mất an toàn.



5 hộ dân này nằm trong các đường kiệt số 634, 654 Trưng Nữ Vương (P.Hòa Thuận Tây), khu vực tiếp giáp sân bay Đà Nẵng, thường xuyên bị ngập nặng vào mùa mưa do nguồn nước từ phía sân bay đổ ra.

Lực lượng cứu hộ P.Hòa Thuận Tây tiếp cận các nhà dân ngập sâu trong kiệt Trưng Nữ Vương ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do mưa lớn kéo dài trong đêm, từ sáng sớm 5.11 khu dân cư các đường kiệt nêu trên ngập nặng trên 1 m. Lực lượng công an, quân sự địa phương đã đưa cán bộ, chiến sĩ và phương tiện vào kiểm tra các ngôi nhà cấp 4, phòng trọ không đảm bảo an toàn khi ngập nước.

Trong số 5 hộ dân bị ngập sâu không thể ở tại chỗ, các cán bộ, chiến sĩ đưa 8 người qua nhà lân cận và đưa 5 người cao tuổi, trẻ em ra khỏi khu vực ngập nước.

Các khu vực ngập cũng được chốt chặn, phong tỏa, cảnh báo cho người và phương tiện không lưu thông.

Nhà dân thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) ngập sâu ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong sáng 5.11, các lực lượng PCCC, cứu nạn cứu hộ và công an cơ sở đã xuống các vị trí ngập úng, đặc biệt là tầng hầm của các tòa nhà cao tầng và chung cư, sẵn sàng các phương án ngăn nước tràn, hút nước.

Tại các tuyến giao thông huyết mạch như QL1, QL14B, các đường liên xã, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các Phòng CSGT, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội huy động tối đa lực lượng để điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường trọng yếu, đồng thời cảnh báo người dân không di chuyển vào những khu vực ngập sâu.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn điều tiết phương tiện tránh đoạn ngập sâu trên QL14B ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại QL14B (Km 20 - đường Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ), Trạm CSGT Hòa Nhơn phân luồng, hướng dẫn phương tiện tránh các đoạn ngập nước. Tại H.Hòa Vang, nhiều thôn cũng ngập nặng do mưa lớn như đường ĐT605 (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu), đường vành đai phía tây (hướng Bà Nà), chợ Túy Loan (xã Hòa Phong)…

Tại Q.Liên Chiểu, khu vực có nhiều nơi nguy cơ ngập sâu do trũng thấp, hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện, địa phương đã di dời khoảng 2.000 người tại các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh...